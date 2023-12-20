دولية أبوظبي لقفز الحواجز تنطلق بنادي أبوظبي للفروسية غداً

تنطلق غداً الخميس فعاليات بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، والتي ينظمها نادي أبوظبي للفروسية على ميدانه العريق، ومع عودة رياضة القفز إلى ميادينه بإدارة وثوب جديد بعد أعمال التحديث والتطوير التي شهدها نادي العاصمة للفروسية خلال الفترة الماضية.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، ويرأس فعاليات البطولة علي حسن الشيبه، مدير عام النادي، ويشرف عليها الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويتولى رعاية منافساتها كوكبة من المؤسسات والهيئات الوطنية والشركات الخاصة شركاء النجاح، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، اتحاد الإمارات للفروسية، مجلس أبوظبي الرياضي، لونجين وشركة كحيل لمستلزمات الفروسية.

تكتسب بطولة أبوظبي أهمية كبرى لنخبة فرسان وفارسات قفز الحواجز، والتي ستشهد أولى الجولات الأربع التي تستضيفها أندية الفروسية في الإمارات، ضمن الدوري العربي التأهيلي بالشرق الأوسط لكأس العالم لقفز الحواجز، ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز تفوق المليون درهم، ويبلغ مجموعها (1.112.200) درهم لمنافسات الحدث الرئيس والذي يتضمن 8 منافسات دولية من فئة الأربع نجوم، ويتزامن معه بطولة دولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات، من 4 منافسات وجوائزها (70,000) درهم، ومنافسات دولية لفئات الفرسان الشباب و(الجونيورز) والأشبال ضمن تأهيلي فرسان المراحل السنية بدول المجموعة الاقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، بمعدل منافستين لكل فئة، ويبلغ مجموع جوائز الفئات الثلاث (105) آلاف درهم.

يترأس لجنة تحكيم البطولة الإماراتي الدولي خليل إبراهيم، بمعاونة 4 محكمين دوليين، ويصمم مسارات المنافسات الألماني الدولي بيتر شوماخر، بمعاونة مصممين دوليين، بمساعدة أطقم العمل الميداني، وحركة الفرسان والخيول في ميادين البطولة يشرف عليها الإيراني الدولي علي مهاجر بمعاونة 6 مشرفين دوليين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز