المحترفين تنظم فعاليات لجماهير كأس السوبر بالقرية العالمية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية فعاليات منطقة الجماهير لـ"كأس السوبر الإماراتي" لكرة القدم، في "القرية العالمية" بدبي، إيذانًا بتدشين الحملة الترويجية للمباراة التي ستجمع بين فريقي شباب الأهلي والشارقة في 29 ديسمبر الجاري، على ستاد آل مكتوم بنادي النصر.
وتستمر الفعاليات بالقرية العالمية، من اليوم إلى الأحد المقبل، وتتضمن أنشطة ترفيهية، وألعاباً مجانية، إضافة إلى عرض النسخة الأصلية لكأس السوبر، والكرة الرسمية، والميداليات الذهبية، والفضية.
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