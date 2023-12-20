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المحترفين تنظم فعاليات لجماهير كأس السوبر بالقرية العالمية

12/20/2023 9:41:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية فعاليات منطقة الجماهير لـ"كأس السوبر الإماراتي" لكرة القدم، في "القرية العالمية" بدبي، إيذانًا بتدشين الحملة الترويجية للمباراة التي ستجمع بين فريقي شباب الأهلي والشارقة في 29 ديسمبر الجاري، على ستاد آل مكتوم بنادي النصر.

وتستمر الفعاليات بالقرية العالمية، من اليوم إلى الأحد المقبل، وتتضمن أنشطة ترفيهية، وألعاباً مجانية، إضافة إلى عرض النسخة الأصلية لكأس السوبر، والكرة الرسمية، والميداليات الذهبية، والفضية.

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