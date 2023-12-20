صورة جديدة تكشف أسرار «الكوكب الجليدي» وتُظهر 9 من أقماره الـ27

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي صورة جديدة متألقة لحلقات وأقمار وطقس وغلاف جوي أورانوس، مميزات لم تكن مرئية في أقرب لقطة فوتوغرافية للكوكب قبل أكثر من ثلاثة عقود. يشتهر ويب بالتقاط مناظر رائعة لأجسام فلكية بعيدة بتفاصيل كبيرة، ولكن المرصد الفضائي قادر أيضًا على كشف رؤى جديدة في فلكنا السماوي.

أتت أول نظرة جيدة للإنسان على أورانوس عندما مرت المركبة فويجر 2 بجوار الكوكب السابع من الشمس في عام 1986. من خلال كاميرا المركبة، التي رصدت النظام الشمسي بالضوء المرئي، بدا أورانوس كعالم أزرق ساطع.

لكن بحسب «CNN»، فويب، الذي يرى الكون من خلال الضوء تحت الأحمر الغير مرئي للعين البشرية، التقط جميع الجوانب الغالبة عادة في صور التلسكوب الأخرى، كاشفًا عن الطبيعة الديناميكية للكوكب.

أصبح إرسال مهمة مخصصة لدراسة أورانوس أولوية لعلماء الفلك، وفقًا لتقرير صدر في عام 2022. وهذا يعني أن خطط المهمة تحتاج إلى أكبر قدر من المعلومات حول الكوكب الجليدي، مثل هذه الصورة المفصلة من ويب، قبل إرسال مركبة فضائية للتحقيق. أطلقت وكالة ناسا هذه الصورة يوم الاثنين، وتشمل مزيدًا من التفاصيل مقارنة بالنسخة السابقة المُطلقة في إبريل.

تتألق الحلقات الداخلية والخارجية لأورانوس، التي غالباً ما تكون خافتة، في الصورة الأحدث، بما في ذلك الحلقة الزيتا القريبة والخافتة جدًا، يمكن أيضًا رؤية تسعة من الأقمار الـ 27 المعروفة لأورانوس كنقاط زرقاء، بما في ذلك بعض الأقمار الصغيرة التي توجد داخل الحلقات.

تشمل الأقمار المسماة على أسماء مستوحاة من مسرحيات شكسبير، روزاليند، بك، بيليندا، ديزديمونا، كريسيدا، بيانكا، بورتيا، جولييت، وبيرديتا.

ملامح

إحدى أبرز الملامح في الصورة الجديدة هي الغطاء القطبي الشمالي الأبيض الموسمي لأورانوس، الذي يأخذ مكانًا مركزيًا حينما يتجه القطب نحو الشمس خلال اقتراب الكوكب من الاعتدال المتوقع في عام 2028.

أورانوس عالم غير عادي يدور على جانبه بزاوية 98 درجة، مما يعني أن الكوكب الجليدي يعيش فصولا بطريقة متطرفة.

تستمر سنة واحدة على أورانوس حوالي 84 عامًا أرضيًا، ولمدة ربع السنة الأورانية، وتشرق الشمس مباشرة فوق أحد القطبين للكوكب، مما يعني أن النصف الآخر من أورانوس يعيش شتاء مظلم يستمر 21 عامًا أرضيًا.

ويمكن أيضًا رؤية العواصف قرب وتحت الغطاء القطبي في الغلاف الجوي لأورانوس. وسيشاهد الفلكيون بشغف كيف يتغير الغطاء القطبي وطقس الكوكب والغلاف الجوي لأورانوس مع اقترابه من الاعتدال.

ويرغب العلماء في تحديد القوى الموسمية والأرصاد الجوية التي تؤثر على العواصف، والتي قد تكشف أيضًا عن رؤى حول الغلاف الجوي المعقد لأورانوس.

بينما قد يستغرق عام على أورانوس عقودًا من وجهة نظرنا، يمر يوم واحد على أورانوس بسرعة كبيرة، حيث يستغرق حوالي 17 ساعة فقط.

صعوبة

الدورة السريعة للكوكب تجعل من الصعب رصد العواصف والملامح الجوية الأخرى على أورانوس لأنها تظهر بشكل يبدو أنها تتحرك في دقائق.

لكن ويب كان قادرًا على التقاط تعريضات طويلة وقصيرة لأورانوس مما سمح للفلكيين برؤية تفاصيل لم يسبق رؤيتها.

فويجر 2 هي الوحيدة التي قد اقتربت من أورانوس ونبتون على حافة نظامنا الشمسي، مما يعني أن العديد من الألغاز لا تزال قائمة حول العمالقة الجليدية. في السنوات الأخيرة، اكتشف الباحثون أشعة إكس قادمة من أورانوس.

كما اكتشف فريق من العلماء "تشوهًا" غريبًا في بيانات فويجر 2 يشير إلى أن المركبة الفضائية اخترقت بلازمويد، فقاعة مغناطيسية عملاقة احتمل أن تكون قطعة من الغلاف الجوي للكوكب، إذ أرسلتها إلى الفضاء.

فهم المزيد حول أورانوس يمكن أيضًا أن يساعد علماء الفلك بينما يدرسون الآلاف من الكواكب العملاقة الجليدية التي تم اكتشافها خارج نظامنا الشمسي لإلقاء الضوء على كيفية تكوين تلك العوالم