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وليد عبدالكريم: أكاديمية الاتحاد الدولي بدبي تركز على دورات التغذية الرياضية

12/20/2023 9:41:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد المهندس وليد عبدالكريم مدير عام أكاديمية الاتحاد الدولي IFBB للياقة البدنية وبناء الأجسام، أن الأكاديمية ركزت طيلة عام 2023 وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي لبناء الأجسام برئاسة الإسباني الدكتور رفائيل سانتوجا، بشكل كبير على دورات برامج التغذية الرياضية وأهميتها في حياة الرياضيين بشكل عام ولاعب بناء الأجسام بشكل خاص، موضحاً أن الدورات شهدت برنامجين للتغذية، الأول تناولت من خلاله التعريف بالتغذية الأساسية ودورها وكيفية تطبيقها في حياة الرياضي، والثاني تناولت فيه طرق التغذية المتقدمة للمستويات الأكثر تقدماً في المجال الرياضي، وأوضح مدير عام أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية، أن محاور الدورة شهدت أيضاً أضرار المنشطات والمكملات الغذائية، ومبادئ التغذية والعناصر الغذائية والغدة والتمثيل الغذائي، إضافة إلى التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة في طرق تغذية الرياضيين.

وواصل: كما شملت محاور الدورة أيضاً، التركيز على التمثيل الغذائي وطريقة حساب السعرات الحرارية والمكملات الغذائية للرياضيين، إلى جانب التعريف بأضرار المنشطات وإيجاد بدائلها الطبيعية والتي تحل محلها بما يضمن حالة صحية رياضية متميزة.

كما ثمن مدير عام أكاديمية الاتحاد الدولي، التعاون والدعم اللامحدود واللذين تلقاهما الأكاديمية من قبل الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام IFBB برئاسة الإسباني الدكتور رفائيل سانتوجا، موجهاً الشكر إلى العقيد (م) المهندس عبدالكريم محمد سعيد رئيس الأكاديمية، على الدعم والمتابعة المستمرة، والحرص على نشر الثقافة الرياضية الصحيحة، عبر الأكاديمية الوحيدة الرائدة في مجال بناء الأجسام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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