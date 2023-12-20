نجاح أول عملية لزراعة كبد في دبي لسيدة بعمر 38 عاماً

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن نجاح أول عملية "زراعة كبد" لسيدة تبلغ من العمر 38 عاماً، أجراها فريق طبي متميز في مستشفى كينغز كوليدج لندن دبي، وذلك بعد اكتشاف إصابة السيدة بحالة مرضية غير شائعة في الكبد تعرف باسم التهاب الكبد المناعي الذاتي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته هيئة الصحة بدبي للكشف عن تفاصيل العملية الناجحة التي تواكب التحولات السريعة والطفرات النوعية المتتالية نحو استدامة الصحة في الإمارة، حيث استغرقت العملية الجراحية الدقيقة 4 ساعات وأشرف عليها فريق طبي متخصص مستشفى كينغز كوليدج دبي.

تعزيز أسلوب الحياة.

وفي هذه المناسبة قال الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، "إن هذا الإنجاز يعكس مستوى التطور السريع والمذهل الذي يشهده القطاع الصحي في دبي، ويعكس أيضاً الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة من أجل توفير خدمات طبية عالية الجودة، بما يعزز التنافسية العالمية لدبي في مجال الخدمات الصحية المتقدمة".

واستعرض الملا خلال المؤتمر الصحفي، الجهود التي تقوم بها الهيئة لدعم البرنامــج الوطنــي للتبــرع وزراعــة الأعضــاء والأنســجة البشريــة "حياة"، لافتاً إلى أنه وبالتعاون مع المركز الوطني للتبرع بالأعضاء والأنسجة، وافق قطاع التنظيم الصحي في الهيئة على برنامج زراعة الكبد في مستشفى كينغز كوليدج لندن بدبي، والذي يعتبر أول مستشفى لزراعة الكبد في دبي يضم فريق زراعة ذو خبرة عالية، ويقدم نهجاً متعدد التخصصات للعمل بشكل وثيق مع المرضى قبل وأثناء وبعد عملية الزرع للتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية الكاملة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وأضاف الملا: "إن نسبة التبرع بالأعضاء في دبي ارتفعت إلى 117.7% خلال العام الجاري 2023 مقارنة بـ 2022، كما ارتفع عدد المتبرعين إلى 37 حالة عام (2023) مقارنة بـ 17 حالة (2022). مؤكداً أن استراتيجية قطاع الصحة في دبي 2026، تسعى إلى تعزيز أسلوب الحياة الأكثر صحة لسكان دبي، والنظام الصحي الرائد الذي يركز على الإنسان لتعزيز الثقة والسلامة والجودة والرعاية للمرضى وعائلاتهم وجعل دبي وجهة مميزة للرعاية الصحية القائمة على القيمة.



شركاء الإنسانية.

من جانبه قال الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في دولة الإمارات: "إن البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "حياة" هو برنامج وطني إماراتي يعمل على تعزيز التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، بما يتماشى مع أعلى المعايير والممارسات العالمية".

وأضاف العبيدلي: يعمل برنامج "حياة" بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين محلياً وعالمياً لإنقاذ الأرواح وتحسين صحة وسلامة المجتمع وتحسين جودة الحياة، مؤكداً أن البرنامج عبارة عن تعاون بين العديد من المؤسسات الاتحادية والمحلية، بما في ذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، وكليفلاند كلينك أبوظبي، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، بالإضافة إلى مؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة الأخرى.

وأشار الدكتور العبيدلي خلال المؤتمر الصحفي، إلى تميز برنامج "حياة" في إظهار التكافل المجتمعي والإخاء والتسامح، من خلال تمكين الزراعة للمحتاجين من مرضى الفشل العضوي من المقيمين في الدولة، بغض النظر عن العرق أو الدين، حيث ساهم واستفاد أكثر من 52 جنسية مختلفة من البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "حياة".

خبرات عالمية.

بدوره قال الدكتور تشفين صديق علي، رئيس الخدمات الطبية واستشاري طب الطوارئ في مستشفى كينغز كوليدج لندن دبي: تعد زراعة الكبد خياراً لدى بعض المرضى المصابين بسرطان الكبد، كما أن زرع الكبد هو الخيار الوحيد المنقذ لحياة للمرضى الذين يصابون بالتهاب الكبد الحاد، مما يؤدي إلى فشل الكبد، وقد يحدث هذا مع الالتهابات الفيروسية أو الأدوية أو لأسباب غير معروفة، لذلك غالباً ما يحتاج المرضى الذين يعانون من مشاكل خطيرة في الكبد إلى رعاية عالية الجودة في وحدة العناية المركزة المتخصصة للكبد، والتي ترتبط بوحدات زراعة الكبد. مشيراً إلى مركز رعاية الكبد بمستشفى كينغز كوليدج في دبي يضم فريقاً متخصصاً من المهنيين ذوي الخبرة العالمية، والذين يقدمون الرعاية لمرضى الكبد من المصابين بالأمراض المزمنة وتليف الكبد وفشل الكبد الحاد، وأمراض البنكرياس، وسرطان الكبد والبنكرياس.

تفاصيل العملية.

وكانت سيدة تبلغ من العمر 38 عاماً، قد دخلت مستشفى كينغز كوليدج دبي، وهي تعاني من تغير لون العينين إلى الأصفر (اليرقان) وانتفاخ في قدميها وبطنها، ولم تكن على علم بأي مرض في الكبد في الماضي، ومع ظهور أعراض المرض كانت قد أصيبت بالفعل بتليف الكبد مع مظاهر فشل الكبد، حيث تمت تجربة الأدوية لكنها لم تكن ناجحة، ومع استمرار تدهور الحالة تدريجياً تقرر أن أفضل علاج لها هو زراعة الكبد.

في ضوء ذلك خضعت المريضة لتقييم شامل قبل عملية الزرع للتأكد من عدم إصابتها بأي أمراض أخرى، ومن إمكانية إجراء عملية بأمان، تم إنجاز العملية في 29 نوفمبر 2023، بعد الحصول على كبد من متبرع متوفى، وموافقة أسرة المتوفي على التبرع.

وعلى الفور تم تشكيل فريق طبي من جراحي زراعة الأعضاء بقيادة الدكتور بارثيبان سرينيفاسان، استشاري أول الجراحين والقائد السريري في مستشفى كينغز كوليدج لندن ومدير خدمات زراعة الكبد، والدكتور راكيش راي، استشاري أمراض الكبد والقنوات الصفراوية وجراح زراعة ونائب مدير خدمات زراعة الكبد في مستشفى كينغز كوليدج دبي.

وبعد نجاح العملية التي استمرت 4 ساعات.. تلقت الحالة الصحية الرعاية الكاملة لما بعد عملية الزرع، حيث خرجت من المستشفى بعد عشرة أيام من العملية وهي بصحة جيدة جداً.. في انجاز جديد يضاف لسجل نجاحات القطاع الطبي في دبي، وتحول مهم يواكب تطلعات الإمارة ودورها الإيجابي والمؤثر في حركة تطور الطب بعلومه وممارساته وتقنياته وأبحاثه المتخصصة التي يشهدها العالم.





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