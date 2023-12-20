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العصفور: وقفة نستذكر فيها المزيد من العطاء والتضحيات لرفعة الوطن

12/20/2023 9:36:03 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع محافظ المحافظة الشمالية علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور بالأصالة عن نفسه ونيابة عن منتسبي وأهالي الشمالية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين بمناسبة الأعياد الوطنية التي تعيشها مملكة البحرين، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783م، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لمقاليد الحكم.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته المحافظة الشمالية لمنتسبيها بحضور نائب محافظ المحافظة الشمالية العقيد عبدالله علي معنطر وجميع منتسبي المحافظة تحت شعار "قائد وشعب.. فرحة وطن".
وأشار محافظ الشمالية إلى حرص المحافظة على إقامة هذا الاحتفال السنوي للمحافظة تجديداً للعهد والولاء لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم والانتماء لهذا الوطن الغالي كأحد الثوابت حيث لا يمكن المساومة على وحدة شعبه ، منوهًا بدور العطاء والتضحيات لرفعة الوطن والنهوض به.
وأكد على دور الآباء والأمهات في غرس قيم الولاء والانتماء والحب في نفوس الشباب وجعل العطاء من أجل الوطن وسامًا على صدورنا، فلكل فرد منا دور في رفعة شأن وطننا عاليًا.
ونوه محافظ الشمالية بأهمية ترسيخ الوحدة الوطنية كأحد الثوابت في تماسك وصلابة المجتمع البحريني، ووضع المصلحة الوطنية على رأس الأولويات لتحقيق الانجازات في مختلف الميادين، داعيًا العلي القدير أن يعيد علينا هذه المناسبة الوطنية والبحرين بأمن وأمان ورفعة وتقدم وازدهار، وكل عام والبحرين بخير.

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