العصفور: وقفة نستذكر فيها المزيد من العطاء والتضحيات لرفعة الوطن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع محافظ المحافظة الشمالية علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور بالأصالة عن نفسه ونيابة عن منتسبي وأهالي الشمالية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين بمناسبة الأعياد الوطنية التي تعيشها مملكة البحرين، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783م، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لمقاليد الحكم.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته المحافظة الشمالية لمنتسبيها بحضور نائب محافظ المحافظة الشمالية العقيد عبدالله علي معنطر وجميع منتسبي المحافظة تحت شعار "قائد وشعب.. فرحة وطن".
وأشار محافظ الشمالية إلى حرص المحافظة على إقامة هذا الاحتفال السنوي للمحافظة تجديداً للعهد والولاء لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم والانتماء لهذا الوطن الغالي كأحد الثوابت حيث لا يمكن المساومة على وحدة شعبه ، منوهًا بدور العطاء والتضحيات لرفعة الوطن والنهوض به.
وأكد على دور الآباء والأمهات في غرس قيم الولاء والانتماء والحب في نفوس الشباب وجعل العطاء من أجل الوطن وسامًا على صدورنا، فلكل فرد منا دور في رفعة شأن وطننا عاليًا.
ونوه محافظ الشمالية بأهمية ترسيخ الوحدة الوطنية كأحد الثوابت في تماسك وصلابة المجتمع البحريني، ووضع المصلحة الوطنية على رأس الأولويات لتحقيق الانجازات في مختلف الميادين، داعيًا العلي القدير أن يعيد علينا هذه المناسبة الوطنية والبحرين بأمن وأمان ورفعة وتقدم وازدهار، وكل عام والبحرين بخير.
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