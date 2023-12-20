الهاشمي لتنمية البادية ينظم يومين طبيين في أم الرصاص والدامخي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، يومين طبيين مجانيين في قضاء أم الرصاص والدامخي/البادية الوسطى، وذلك في إطار برنامج الصندوق لدعم المجتمعات المحلية في مناطق البادية، وقاطني بيوت الشعر في المناطق الواقعة في أعماق الصحراء.



ويأتي اليومان الطبيان، استمرارا لبرنامج الرعاية الطبية الذي يتبناه الصندوق بالتعاون مع جمعية الإغاثة الإسلامية عبر العالم، للوصول إلى أبناء البادية وتقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية اللازمة لهم.



وقال مدير الصندوق جمال طراد الفايز، إن الصندوق يعمل وفق خطط ورؤى وبرامج تم إعدادها مسبقا لخدمة أبناء البادية الأردنية، الشمالية والوسطى والجنوبية بمختلف الوسائل والطرق، مشيرا إلى أن برنامج دعم أبناء البادية، يشكل جزءا من التزامات الصندوق ومسؤوليته الوطنية تجاه المجتمع المحلي في مناطق البادية الأردنية.



وأوضح الفايز، أن الصندوق يسعى عبر جولاته الميدانية المستمرة على مناطق البادية، ولقاءاته الدورية مع المجتمعات المحلية، إلى تلمس احتياجات ومطالب أبنائها في شتى المجالات التنموية والاقتصادية والصحية والتعليمية، ليتسنى له بعد ذلك العمل على تحقيق المواءمة بين خططه ومشاريعه، وبين متطلبات مناطق البادية التي ظهرت على أرض الواقع، وحلها بالتعاون مع الجهات المعنية، محليا وإقليميا ودوليا.



ولفت الفايز، إلى أن البدو وخاصة الرحل يقطنون في مناطق بعيدة عن المراكز الطبية والمستشفيات، ويجدون صعوبة في التنقل نتيجة التضاريس والطبيعة الجغرافية الوعرة التي تشكل عائقا أمامهم في الوصول إلى المراكز الطبية، الأمر الذي دفع الصندوق لاتخاذ الخطوات اللازمة للوصول إليهم في مناطق سكناهم وتقديم الخدمات الممكنة لهم، وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم.

وبين مدير الصندوق، أن اليومين الطبيين تضمنا العديد من العيادات في تخصصات طبية مختلفة ، حيث شهدت العيادات اقبالا كثيفا من أبناء المنطقة الذين قدموا منذ الصباح الباكر، لإجراء الفحوصات الطبية، وتلقي العلاج اللازم على أيدي نخبة من الأطباء المتخصصين، والكوادر الطبية المميزة.



وجدد الفايز، التأكيد على استمرار الصندوق في التواصل مع أبناء البادية، واستكمال تنفيذ برامجه ومشاريعه لتشمل جميع مناطق البادية، وفقا للخطة المعدة مسبقا في هذا الخصوص.



من جانبهم، ثمن أبناء البادية، هذه المبادرة الوطنية التي يقوم عليها الصندوق وضرورة تكرارها في المستقبل، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للصندوق وجمعية الإغاثة الإسلامية في إقامة وتنفيذ هذين اليومين الطبيين، مما مكنهم من الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجونها.



وعلى صعيد آخر، نفذ الصندوق دورة تثقيفية صحية للسيدات، تضمنت عدة محاور، أبرزها، الإسعافات الأولية، ومفاهيم الرعاية الصحية، ومرتكزات العناية والاهتمام بالصحة العامة، والمتابعة المستمرة للحالة الصحية وعدم إهمالها، وضرورة إجراء الفحوصات الطبية قبل وبعد ظهور أي أعراض تستوجب العرض على الأطباء.