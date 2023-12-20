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الزراعة النيابية تؤكد ضرورة تطوير البحث العلمي للنهوض بالقطاع الزراعي

12/20/2023 9:28:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، محمد العلاقمة، ضرورة النهوض بالقطاع الزراعي امتثالا للتوجيهات الملكية السامية.


ودعا إلى أهمية الاستثمار بالقطاع الزراعي، خصوصًا في مناطق الأغوار، مؤكدًا ضرورة تطوير البحث العلمي بشأن الزراعة.


جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأربعاء، بحضور نائب رئيس الجامعة الأردنية للشؤون الإدارية والمالية، الدكتور زيادة حوامدة، وعميد كلية الزراعة الدكتور عايد العبداللات، ومدير مزرعة الجامعة في الأغوار، إبراهيم الزريقات.


وشدد العلاقمة على تمكين الشباب بالعمل بالقطاع الزراعي وتطويرهم، للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.


من جهته، قال حوامدة إن الجامعة تسعى للنهوض بالقطاع الزراعي، موضحًا أن رسالتها تتمثل بإيجاد بيئة زراعية وتعليمية لخريجيها.


وأكد حرص الجامعة على تطوير برامج كلية الزراعة، للحصول على الاعتماد الدولي المختلف.


وفيما يتعلق بعمال المياومة، نفى حوامدة أي توجه للاستغناء عنهم مستقبلًا.


بدوره، قال العبداللات إن "زراعة الأردنية" تسعى لإعداد كوادر زراعية والنهوض بالقطاع الزراعي عبر التشاركية مع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة.


من جانبه، أكد الزريقات أهمية الاستثمار بالقطاع الزراعي ومزرعة الجامعة.

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