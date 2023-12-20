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الأخوة الأردنية الكويتية في الأعيان تُقدم واجب العزاء بوفاة أمير الكويت

12/20/2023 9:28:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدمت لجنة الأخوة الأردنية الكويتية في مجلس الأعيان برئاسة العين فاضل الحمود، اليوم الأربعاء، واجب العزاء بوفاة أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.


جاء ذلك خلال زيارة رئيس اللجنة وعدد من أعضائها سفارة الكويت في المملكة.


وقال الحمود خلال لقائه السفير الكويتي حمد راشد المري، إن الأمتين العربية والإسلامية فقدت أميرًا انحاز دومًا إلى جانب الحق والعدالة فيما يخص مختلف القضايا العربية والإسلامية العادلة، مضيفًا أن الفقيد ترك بصمة كبيرة في خدمة بلده والأمتين العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة.


وأعرب عن أحر التعازي والمواساة لذوي الفقيد الكبير وأسرته الكريمة والشعب والحكومة الكويتية، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه وأسرته والشعب الشقيق الصبر والسلوان.

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