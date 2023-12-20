تحويل حديقة الزهراء بإربد إلى حاضنة للاقتصاد الأخضر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، اليوم الأربعاء، مشروع إعادة تأهيل مبنى حديقة الزهراء ليصبح مساحة خضراء ملائمة لأصحاب الحرف والشباب المهتمين بالبيئة والاقتصاد الدائري.



وقال الكوفحي، إن المشروع يعد من المشاريع الريادية التي تأتي ضمن سعي البلدية للوصول إلى مدينة ذكية خضراء مستدامة جاذبة للاستثمار.



وأضاف الكوفحي أن المشروع يأتي لدعم ممارسات إعادة الاستخدام منخفضة التكلفة في مجال الحرف اليدوية والثقافية.



بدوره، بين المسؤول المعماري عن إعادة تأهيل المبنى المهندس شادي أحمد، أن المشروع هو واحد من نشاطات مشروع الرسملة لإعادة وضع الابتكار والاستدامة في مدن البحر المتوسط "كاريسميد".



وأضاف أنه يأتي ضمن نشاطات برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط إذ تمثل أكبر مبادرة للتعاون عبر الحدود وتعمل مؤسسة رواد المستقبل على تنفيذه بالتعاون مع عدة مؤسسات في كل من اليونان وإيطاليا واسبانيا وفلسطين وتونس.



وفي ذات السياق، بدأ في مبنى حديقة الزهراء تطبيق الممارسات البيئية المكتسبة بالتعاون مع حرفيين جرى تدريبهم لاستخدام المبنى مقرا لأصحاب الحرف من المجتمع المحلي لتشجيعهم على الممارسات الخضراء التي من شأنها الاسهام في الحفاظ على البيئة وتحسين الدخل المرتبط بالحرف اليدوية والثقافية، خصوصاً في المواضيع المرتبطة بإعادة تدوير النفايات والاقتصاد الدائري.