الملك يؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الأربعاء، وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.



وأكد جلالة الملك ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين، داعيا المجتمع الدولي والدول المؤثرة إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف حربها على القطاع.



وبين جلالته أن استمرار العدوان على غزة أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، ما يستدعي تحرك العالم بشكل عاجل لتقديم المساعدات بشكل دائم وكاف.



وحذر جلالة الملك من مواصلة قطع الخدمات الضرورية عن القطاع كالوقود والكهرباء والماء والدواء، مبينا أن استهداف المنشآت الحيوية هو أمر مرفوض.



وجدد جلالته رفضه لأية محاولات لتهجير سكان غزة عن أراضيهم داخليا أو خارجيا، واعتبر أنه أمر يخالف القوانين الدولية، ويجر المنطقة إلى مزيد من الصراع.



وبحث جلالة الملك والوزير البريطاني العلاقات الثنائية، وضرورة توسيع آفاق التعاون في شتى المجالات بما يعود بالنفع على البلدين.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، والوفد المرافق للوزير البريطاني، وسفير المملكة المتحدة في الأردن فيليب ريدلي هول.