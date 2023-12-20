الأردن وبرنامج الأغذية العالمي يسيران قافلة برية إلى غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهلنا في قطاع غزة تتكون من ٤٦ شاحنة بحمولة ٧٥٠ طن من المواد الإغاثية.



وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن القافلة تحمل المواد الغذائية الأساسية وطويلة المدى ليصار إلى توزيعها من خلالهم إلى الجهات المعنية بتوزيع المساعدات في غزة.



وأكد الشبلي أن الاحتياجات إلى المواد الغذائية هو ضرورة قصوى أمام الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، التي تصلنا التقارير حولها من الجهات الرسمية العاملة هناك.



وأوضح أنه من هذا المنطلق عمد الهيئة إلى تجهيز قافلة جديدة تحمل المواد الغذائية الأساسية والتي يسهل تحضيرها وتناولها من قبل أهلنا في غزة.



وأشار الشبلي إلى أن هذا التعاون بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الأغذية العالمي يهدف إلى التوسع من أجل ارسال المساعدات بشكل مستمر وبكميات أكبر من المواد الغذائية إلى غزة وتحقيق رؤية جلالة الملك بأن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي والاستجابة لحالات الطوارئ.



ونوه إلى أن عدد الطائرات المرسلة من قبل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى أهلنا في غزة وصل إلى ٢٢ طائرة و٧٦ شاحنة من المواد الطبية والغذائية والاغاثية.



وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى“اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني