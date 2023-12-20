الصفدي يدعو البرلمان الأوروبي لدعم جهود الملك بحل الدولتين ووقف الحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، يلبي مطالب الأشقاء بإقامة دولتهم المستقلة، وأن يعيشوا كغيرهم من شعوب العالم بأمن واستقرار.



حديث الصفدي جاء لدى ترؤسه اليوم الأربعاء في دار مجلس النواب، اجتماعاً مع وفد البرلماني الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق برئاسة النائبة إيزابيل سانتوس، بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلدون حينا، ورئيس لجنة فلسطين النائب فراس العجارمة، وعدد من أعضاء اللجنتين.



وقال رئيس مجلس النواب إن ما يجري في غزة من دمار ومجازر يستدعي موقفاً دولياً حازماً لوقف الجرائم التي طالت المدنيين من أطفال ونساء واستهداف للمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يؤمن بضرورة الحل السياسي على أساس حل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع، وأن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح بل ستخلف مزيداً من العنف.



وأكد الصفدي أن أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها أو تهجير أهلها أمر مرفوض ويعد اعتداء على الحقوق الفلسطينية، و"علينا إدراك أهمية حديث جلالة الملك حين شدد على أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية وأن غزة يجب ألا تكون منفصلة عن باقي الأراضي الفلسطينية"، داعياً إلى دعم جهود جلالة الملك لوقف الحرب والدفع بحل سياسي يضمن الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني.



وقال "على الأصدقاء في البرلمان الأوروبي التنبه للمخاطر التي حذر منها جلالة الملك من إنكار للحق الفلسطيني واستمرار الحرب على المدنيين في غزة، إذ من شأن ذلك انتقال الصراع وتوسعه إلى كارثة يطول أمدها إلى المنطقة بأكملها ويصعب بعد ذلك تدارك الأمر"، داعياً إلى ضرورة إدخال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة للقطاع.



وأشار الصفدي إلى التحديات التي تواجه الأردن جراء موجات اللجوء، وإلى ما تقوم به قواتنا المسلحة من حماية للحدود بمواجهة العصابات والميليشيات التي تحاول تهريب المخدرات والسلاح، داعياً المجتمع الدولي إلى الالتزام بتعهداته الأخلاقية والإنسانية تجاه الدول المستضيفة للاجئين، وإلى دعم وإسناد جهود المملكة في حربها على المخدرات التي باتت تهدد بإغراق المنطقة كلها بهذه الآفة.



من جانبه، شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلدون حينا، على ضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة، مطالباً باستمرار الجهود لإنهاء الصراع في المنطقة وإدخال المساعدات العاجلة للأشقاء في قطاع غزة.



بدورهم، أكد النواب الحضور، فراس العجارمة، ومجدي اليعقوب، وخالد البستنجي، ودينا البشير، ومحمد المحارمة، وعلي الغزاوي، وسليمان أبو يحيى، ومحمد أبو صعيليك، وعائشة الحسنات، وفليحة سبيتان، وعمر النبر، أن الأردن سيبقى العون والسند للأشقاء الفلسطينيين في وجه آلة الحرب الغاشمة.



ولفتوا إلى أن المملكة تقع في منطقة مليئة بالصراعات والحروب ما يشكل ضغطا على مواردها وبنيتها التحتية، لاستقبالها عدد كبير من اللاجئين، مشددين على ضبط الحدود الشمالية وتمشيط المنطقة لمنع تهريب الخدرات والأسلحة.



من ناحيتها، أكدت رئيسة لجنة العلاقات مع دول المشرق في البرلمان الأوروبي إيزابيل سانتوس، حرص البرلمان الأوروبي على العمل مع الأردن وتعزيز الشراكات في مختلف الميادين، مشيرة إلى الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك إزاء مختلف القضايا في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



وأشارت إلى العلاقات المتميزة بين دول الاتحاد الأوروبي والأردن وما وصلت إليه هذه العلاقات من تقدم، وحثت دول الاتحاد على زيادة الدعم المقدم للأردن لكي يواصل دوره الإنساني تجاه اللاجئين.



وأكدت موقف الاتحاد الأوروبي بضرورة وقف الحرب في غزة، ودعم الجهود الدبلوماسية التي من شأنها استقرار المنطقة والدفع بحل الدولتين وفقا للقرارات الشرعية الدولية.