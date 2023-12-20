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وزير شؤون الدفاع يودع وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة‎

12/20/2023 9:25:50 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ودع الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، لويد أوستن وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، صباح اليوم الأربعاء ، لدى مغادرته مطار البحرين الدولي بعد زيارة رسمية لمملكة البحرين.

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