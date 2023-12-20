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سمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ أخاه سمو أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

12/20/2023 9:25:49 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت الشقيقة.

وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لأخيه سمو أمير دولة الكويت بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة البناء والنماء لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لدولة الكويت وشعبها الشقيق.

وأشاد سموه في البرقية بأواصر العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وما تشهده مسارات العمل والتنسيق المشترك من تطورٍ وتقدمٍ مستمر لما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.

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