سمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ أخاه سمو أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت الشقيقة.
وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لأخيه سمو أمير دولة الكويت بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة البناء والنماء لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لدولة الكويت وشعبها الشقيق.
وأشاد سموه في البرقية بأواصر العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وما تشهده مسارات العمل والتنسيق المشترك من تطورٍ وتقدمٍ مستمر لما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.
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