وزير المالية يؤكد على عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين البحرين والسعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تتميز به منتعاون مثمر في كافة المجالات، بفضل ما تحظى به من رعايةٍ واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى الحرص الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، في تعزيز التعاون للوصول للتكامل المنشود بين البلدين على مختلف الصعد، بما يحقق التطلعات المشتركة، وينعكس أثره على نماء وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث أشاد الوزير بالجهود الطيبة والمخلصة التي بذلها صاحب السمو الملكي سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين طيلة فترة عمله، والتي ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مهامه المستقبلية.

كما جرى خلال اللقاء استعراض مسارات التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.