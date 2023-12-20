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جلالة الملك يهنئ أخاه سمو أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

12/20/2023 9:25:47 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المعظم برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ
مشعل الأحمد الجابر الصباح ، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت الشقيقة.

أعرب جلالة الملك المعظم عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لأخيه سمو أمير دولة الكويت بموفور الصحة والسعادة
ودوام التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة
الخير والنماء لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لدولة الكويت وشعبها الشقيق.

وأشاد جلالته في البرقية بأواصر العلاقات الأخوية الوثيقة والراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وما يشهده التعاون الوطيد من تطور ونمو مستمر لما فيه خير
وصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.

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