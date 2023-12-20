جلالة الملك يهنئ أخاه سمو أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المعظم برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ
مشعل الأحمد الجابر الصباح ، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت الشقيقة.
أعرب جلالة الملك المعظم عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لأخيه سمو أمير دولة الكويت بموفور الصحة والسعادة
ودوام التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة
الخير والنماء لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لدولة الكويت وشعبها الشقيق.
وأشاد جلالته في البرقية بأواصر العلاقات الأخوية الوثيقة والراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وما يشهده التعاون الوطيد من تطور ونمو مستمر لما فيه خير
وصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.
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