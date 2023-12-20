مصر تعود لتصدير الغاز فى أكتوبر بكميات محدودة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صدرت مصر أول شحنات من الغاز الطبيعى خلال أكتوبر الماضى بعد توقف دام أكثر من 5 أشهر منذ مايو الماضى، وبلغت كمية الشحنات المُصدرة 101 مليون متر مكعب.
وخلال أول 4 أشهر من العام صدرت مصر نحو 3.8 مليار متر مكعب من الغاز، وتوقفت مع دخول فصل الصيف فى ظل تزايد الاستهلاك وانخفاض الإنتاج، ووجهت الغاز لتزويد محطات الطاقة بالوقود خلال أزمة انقطاعات الكهرباء .
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وتراجع إنتاج مصر من الغاز إلى 50 مليار متر مكعب خلال أول 10 أشهر من 2023 مقابل نحو 56 مليار متر مكعب فى الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة“جودى”.
وفى أكتوبر أنتجت مصر4.865 مليار متر مكعب من الغاز مقابل 4.695 مليار متر فى سبتمبر الماضى ونحو 5.6 مليار متر مكعب فى أكتوبر 2022، فيما استوردت غاز مضغوط لأدنى مستوى منذ أغسطس 2022، بنحو 364 مليون متر مكعب مقابل 738 مليون متر مكعب فى سبتمبر.
وتأثرت كميات الغاز المستوردة خلال أكتوبر بخفض إسرائيل لتدفقات الغاز ووقفها فى أوقات من الشهر نتيجة الحرب فى غزة، وخلال أول 10 أشهر تجاوزت الواردات نحو 7.1 مليار متر مكعب، مقابل 4.8 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من 2022.
وتراجعت كميات الغاز الموجهة لتوليد الكهرباء فى أكتوبر إلى 2.9 مليار متر مكعب مقابل 3.34 مليار متر مكعب فى سبتمبر، وخلال أول 10 أشهر من العام استهلكت مصر نحو 29.7 مليار متر مكعب من الغاز لتوليد الكهرباء مقابل 29.6 مليار متر مكعب فى الفترة نفسها من 2022.
وكانت وزارة الكهرباء قد قالت فى يوليو، إن أزمة الانقطاعات التى تشهدها البلاد حاليا ناتجة عن نقص الوقود المستخدم فى إنتاج الطاقة الكهربائية، وأن الشبكة القومية للكهرباء قادرة على توليد 48 ألف ميجاوات إذا توافر الوقود، فى حين أن استهلاك البلاد لا يتعدى الـ36 ألف ميجاوات كحد أقصى.
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