مصر تعود لتصدير الغاز فى أكتوبر بكميات محدودة

MENAFN - Al-Borsa News) صدرت مصر أول شحنات من الغاز الطبيعى خلال أكتوبر الماضى بعد توقف دام أكثر من 5 أشهر منذ مايو الماضى، وبلغت كمية الشحنات المُصدرة 101 مليون متر مكعب.

وخلال أول 4 أشهر من العام صدرت مصر نحو 3.8 مليار متر مكعب من الغاز، وتوقفت مع دخول فصل الصيف فى ظل تزايد الاستهلاك وانخفاض الإنتاج، ووجهت الغاز لتزويد محطات الطاقة بالوقود خلال أزمة انقطاعات الكهرباء .

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وتراجع إنتاج مصر من الغاز إلى 50 مليار متر مكعب خلال أول 10 أشهر من 2023 مقابل نحو 56 مليار متر مكعب فى الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة“جودى”.

وفى أكتوبر أنتجت مصر4.865 مليار متر مكعب من الغاز مقابل 4.695 مليار متر فى سبتمبر الماضى ونحو 5.6 مليار متر مكعب فى أكتوبر 2022، فيما استوردت غاز مضغوط لأدنى مستوى منذ أغسطس 2022، بنحو 364 مليون متر مكعب مقابل 738 مليون متر مكعب فى سبتمبر.

وتأثرت كميات الغاز المستوردة خلال أكتوبر بخفض إسرائيل لتدفقات الغاز ووقفها فى أوقات من الشهر نتيجة الحرب فى غزة، وخلال أول 10 أشهر تجاوزت الواردات نحو 7.1 مليار متر مكعب، مقابل 4.8 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من 2022.

وتراجعت كميات الغاز الموجهة لتوليد الكهرباء فى أكتوبر إلى 2.9 مليار متر مكعب مقابل 3.34 مليار متر مكعب فى سبتمبر، وخلال أول 10 أشهر من العام استهلكت مصر نحو 29.7 مليار متر مكعب من الغاز لتوليد الكهرباء مقابل 29.6 مليار متر مكعب فى الفترة نفسها من 2022.

وكانت وزارة الكهرباء قد قالت فى يوليو، إن أزمة الانقطاعات التى تشهدها البلاد حاليا ناتجة عن نقص الوقود المستخدم فى إنتاج الطاقة الكهربائية، وأن الشبكة القومية للكهرباء قادرة على توليد 48 ألف ميجاوات إذا توافر الوقود، فى حين أن استهلاك البلاد لا يتعدى الـ36 ألف ميجاوات كحد أقصى.