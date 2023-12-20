افتتاح نادى ماونتن فيو الرياضى والاجتماعى فى Icity أكتوبر

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أعلنت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى عن افتتاح نادى ماونتن فيو الرياضى والاجتماعى فى iCity السادس من أكتوبر، واستضافة أول بطولة للجمهورية فى البادل على أرض النادى بالتعاون مع الاتحاد المصرى للبادل.
يضم النادى عددًا من الملاعب والصالات لألعاب كرة القدم والبادل والتنس وكرة السلة وكرة اليد ورياضات أخرى، بالإضافة لمساحات مخصصة للعائلات والأطفال، ويشغل النادى مساحة 27 فدان وتديره شركة دينامو للإدارة الرياضية.
بدأت البطولة فى 13 ديسمبر وتستمر حتى 22 ديسمبر الحالى بمشاركة عدد من لاعبى المنتخب المصرى للبادل ومن أبرزهم سيف حسام، وجرجس واكيم، وعلى زغلول، وعلى شقير، وشريف مخلوف، وعمر مخلوف، وأحمد دروى، وعمر طارق، وليلى النمر، ومورا حميم، وفريدة الحلبى، ونور فيض الله، ونائلة عجمية، ونهى عمر، بالإضافة الى بعض لاعبى المنتخب من الناشئين مثل وجدى رسلان، وحسن شاهين، وخالد أبو العطا ومحمد زهران.
تقدر قيمة الجوائز المقدمة فى البطولة بأكثر من 300 ألف جنيه، حيث يحصل الفائز الأول بالبطولة على 70 ألف جنيه، ثم المركز الثانى 40 ألف جنيه، والثالث 21 ألف جنيه، والمركز الرابع 15 ألف جنيه، ثم المركز الخامس 13 ألف جنيه، والسادس 11 ألف جنيه، والسابع 9 آلاف جنيه، والثامن 7 آلاف جنيه، كما تحصل كل فرقة تأهلت لدور الـ16 على 2500 جنيه.
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