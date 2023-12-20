افتتاح نادى ماونتن فيو الرياضى والاجتماعى فى Icity أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتأول يناير.. تسليم 130 عمارة سكنية بمشروع“جنة” بالمنصورة الجديدة ضخ 60 مليار جنيه بقطاع المرافق بالمرحلة الأولى من“حياة كريمة” 2 مليار جنيه استثمارات“SAK” للتطوير فى العاصمة الإدارية

أعلنت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى عن افتتاح نادى ماونتن فيو الرياضى والاجتماعى فى iCity السادس من أكتوبر، واستضافة أول بطولة للجمهورية فى البادل على أرض النادى بالتعاون مع الاتحاد المصرى للبادل.

يضم النادى عددًا من الملاعب والصالات لألعاب كرة القدم والبادل والتنس وكرة السلة وكرة اليد ورياضات أخرى، بالإضافة لمساحات مخصصة للعائلات والأطفال، ويشغل النادى مساحة 27 فدان وتديره شركة دينامو للإدارة الرياضية.

بدأت البطولة فى 13 ديسمبر وتستمر حتى 22 ديسمبر الحالى بمشاركة عدد من لاعبى المنتخب المصرى للبادل ومن أبرزهم سيف حسام، وجرجس واكيم، وعلى زغلول، وعلى شقير، وشريف مخلوف، وعمر مخلوف، وأحمد دروى، وعمر طارق، وليلى النمر، ومورا حميم، وفريدة الحلبى، ونور فيض الله، ونائلة عجمية، ونهى عمر، بالإضافة الى بعض لاعبى المنتخب من الناشئين مثل وجدى رسلان، وحسن شاهين، وخالد أبو العطا ومحمد زهران.

تقدر قيمة الجوائز المقدمة فى البطولة بأكثر من 300 ألف جنيه، حيث يحصل الفائز الأول بالبطولة على 70 ألف جنيه، ثم المركز الثانى 40 ألف جنيه، والثالث 21 ألف جنيه، والمركز الرابع 15 ألف جنيه، ثم المركز الخامس 13 ألف جنيه، والسادس 11 ألف جنيه، والسابع 9 آلاف جنيه، والثامن 7 آلاف جنيه، كما تحصل كل فرقة تأهلت لدور الـ16 على 2500 جنيه.