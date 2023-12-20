((إدفو)) تبحث عن مستثمر استراتيجي لإنشاء مصنع عبوات ورقية للسوائل

MENAFN - Al-Borsa News) تبحث شركة مصر إدفو للب وورق الكتابة والطباعة عن مستثمر استراتيجي لإنشاء مصنع إنتاج عبوات ورقية للعصائر والألبان والمنتجات الغذائية، على مساحة 24 فدانًا بمنطقة إدفو فى أسوان.

قال محمد عبدالله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن الشركة بالتعاون مع جهات حكومية أعدت دراسة جدوى للمصنع الجديد، ضمن توجه الدولة لإحلال الواردات، لكن الشركة لا يمكنها تحمل تكلفة المصنع المستهدف، والتى تتجاوز 95 مليون دولار.

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أضاف لـ ((البورصة))، أن مصر تستهلك نحو 7 مليارات عبوة من هذا النوع سنويًا وجميعها يتم استيرادها من الخارج، وإنتاجها محليًا يحد من استنزاف العملة الصعبة للشركات.

أشار إلى أن شركة مصر إدفو تعتزم خلال خطتها التوسعية الاعتماد على المخلفات الزراعية فى مصر كالذرة لتصنيع الورق بدلًا من مخلفات القصب التى شهدت زراعته تراجعًا ملحوظًا خلال العام الجارى مما أثر على تراجع معدلات إنتاج الشركة.

أوضح، أن الشركة تستهدف زيادة معدلات إنتاجها من الورق من 10 إلى 15 آلف طن ليصل إلى 50 ألف بنهاية 2024 مقابل تسجيله نحو 40 ألف طن خلال العام الجارى.

كما تستهدف الشركة الوصول بحجم مبيعاتها بنهاية العام المقبل إلى أكثر من مليون و500 ألف جنيه، والتوسع فى الأسواق التصديرية إلى كلا من تركيا وكينيا ومعظم دول أفريقيا.

وتأسست شركة مصر إدفو بمقتضى قانون رقم 230 لسنة 1989 وهى إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية العاملة فى قطاع تصنيع ورق الطباعة، وورق الكرافت المستخدم فى إنتاج الأكواب والشنط الورقية.