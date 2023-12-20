((إدفو)) تبحث عن مستثمر استراتيجي لإنشاء مصنع عبوات ورقية للسوائل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تبحث شركة مصر إدفو للب وورق الكتابة والطباعة عن مستثمر استراتيجي لإنشاء مصنع إنتاج عبوات ورقية للعصائر والألبان والمنتجات الغذائية، على مساحة 24 فدانًا بمنطقة إدفو فى أسوان.
قال محمد عبدالله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن الشركة بالتعاون مع جهات حكومية أعدت دراسة جدوى للمصنع الجديد، ضمن توجه الدولة لإحلال الواردات، لكن الشركة لا يمكنها تحمل تكلفة المصنع المستهدف، والتى تتجاوز 95 مليون دولار.
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أضاف لـ ((البورصة))، أن مصر تستهلك نحو 7 مليارات عبوة من هذا النوع سنويًا وجميعها يتم استيرادها من الخارج، وإنتاجها محليًا يحد من استنزاف العملة الصعبة للشركات.
أشار إلى أن شركة مصر إدفو تعتزم خلال خطتها التوسعية الاعتماد على المخلفات الزراعية فى مصر كالذرة لتصنيع الورق بدلًا من مخلفات القصب التى شهدت زراعته تراجعًا ملحوظًا خلال العام الجارى مما أثر على تراجع معدلات إنتاج الشركة.
أوضح، أن الشركة تستهدف زيادة معدلات إنتاجها من الورق من 10 إلى 15 آلف طن ليصل إلى 50 ألف بنهاية 2024 مقابل تسجيله نحو 40 ألف طن خلال العام الجارى.
كما تستهدف الشركة الوصول بحجم مبيعاتها بنهاية العام المقبل إلى أكثر من مليون و500 ألف جنيه، والتوسع فى الأسواق التصديرية إلى كلا من تركيا وكينيا ومعظم دول أفريقيا.
وتأسست شركة مصر إدفو بمقتضى قانون رقم 230 لسنة 1989 وهى إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية العاملة فى قطاع تصنيع ورق الطباعة، وورق الكرافت المستخدم فى إنتاج الأكواب والشنط الورقية.
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