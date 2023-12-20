معلومات الطاقة الأمريكية: 12% من النفط المنقول بحرًا يمر بالبحر الأحمر

MENAFN - Al-Borsa News) شكل إجمالى شحنات النفط عبر قناة السويس، وخط أنابيب سوميد، ومضيق باب المندب، نحو 12% من إجمالى النفط المتداول بحراً فى النصف الأول من عام 2023، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، كما شكلت شحنات الغاز الطبيعى المسال خلال نفس الفترة نحو 8% من تجارة الغاز الطبيعى المسال العالمية.

وتربط قناة السويس وخط أنابيب سوميد البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، وينقل خط أنابيب سوميد النفط الخام شمالا عبر مصر وتبلغ طاقته 2.5 مليون برميل يوميا، ويربط مضيق باب المندب البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب.

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تواجه تلك الطرق تهديدات بعدما انخرط الحوثيين فى اليمن فى الحرب الدائرة فى قطاع غزة، من خلال استهدافهم للسفن التى تمر من مضيق باب المندب متوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، ما أثار قلق العالم بشأن مستقبل حركة النفط والطاقة التجارة العالمية من جهة ومدى تأثر قناة السويس من جهة أخرى.

وأطلق الحوثيون هجماتهم ضد إسرائيل منذ 19 أكتوبر، ثم سيطروا على سفينة تجارية فى البحر الأحمر، واحتجزوا 25 من أفرادها، كما هاجموا عددا من السفن التجارية.

وتمر معظم صادرات النفط والغاز الطبيعى من الخليج العربى إلى أوروبا وأمريكا الشمالية عبر مسارات ضيقة ذات اشتراطات معينة، ومن بين تلك المسارات قناة السويس وخط أنابيب سوميد وكل من باب المندب ومضيق هرمز.

وانخفضت تدفقات النفط المتجهة شمالًا نحو أوروبا عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد بين عامى 2018 و2020، وأدى تجديد العقوبات الأمريكية على إيران إلى خفض جميع الصادرات من إيران، بما فى ذلك الصادرات عبر قناة السويس.

وتحركت كميات أقل من النفط الخام والمنتجات النفطية من منتجى الشرق الأوسط عبر قناة السويس لأن أوروبا استوردت كميات أقل من النفط من الشرق الأوسط وأكثر من الولايات المتحدة.

وأدت جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض التدفقات عبر قناة السويس بشكل أكبر بسبب تباطؤ الطلب العالمى على النفط، لكن حسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، زاد تدفق النفط الخام المتجه شمالا عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد بأكثر من 60% خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، مع ارتفاع الطلب فى أوروبا والولايات المتحدة من أدنى مستوياته بسبب الوباء،

كما أدت العقوبات الغربية على النفط الروسي، والتى بدأت فى أوائل عام 2022، إلى تغيير أنماط التجارة العالمية، مما دفع أوروبا إلى استيراد المزيد من النفط من الشرق الأوسط عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد وكمية أقل من روسيا.

وارتفعت الشحنات المتجهة جنوبا عبر قناة السويس بشكل كبير بين عامى 2021 و2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العقوبات الغربية على صادرات النفط الروسية.

وارتفعت تدفقات الغاز الطبيعى المسال عبر قناة السويس فى كلا الاتجاهين لذروتها خلال عامى 2021 و2022 بمعدل 4.5 مليار قدم مكعب يوميا قبل أن ينخفض إلى 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا فى النصف الأول من 2023.

وتضاعفت تدفقات الغاز الطبيعى المسال المتجهة جنوبا بأكثر من الضعف فى الفترة من 2020 إلى 2021، مدفوعة بشكل رئيسى بنمو الصادرات من الولايات المتحدة ومصر المتجهة إلى آسيا.

وفى عام 2022 والنصف الأول من عام 2023، انخفضت أحجام الغاز الطبيعى المسال المتجهة جنوبًا عبر قناة السويس، حيث فضلت صادرات الغاز الطبيعى المسال الأمريكية والمصرية الوجهات الأوروبية على الأسواق الآسيوية، لتحل محل بعض صادرات الغاز الطبيعى التى أرسلتها روسيا تاريخيًا إلى أوروبا.