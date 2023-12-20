بنك مصر يتبرع بـ100 مليون جنيه لدعم مستشفى قصر العيني

MENAFN - Al-Borsa News) وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد“الفرنساوي”، وذلك للتبرع بـ 100 مليون جنيه لتمويل المرحلة الأولى العاجلة من خطة التطوير الشامل للمستشفى، وتم توقيع البروتوكول اليوم بحضور رئيس إدارة بنك مصر ورئيس جامعة القاهرة ومدير مستشفى قصر العينى وعميد كلية طب القاهرة، ورئيس قطاع اتصالات المؤسسة بالبنك.

ويأتى التوقيع فى إطار حرص البنك على رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة، وذلك من خلال المساهمة فى مشروع التطوير الشامل لمستشفى الفرنساوى؛ والذى يستهدف مواكبة المعايير والأكواد العالمية والمحلية الحديثة للمستشفيات، والتوافق مع نظام التأمين الصحى الشامل فى اطار المشاركة فى المبادرات الرئاسية.

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تشتمل خطة التطوير الشامل لمستشفى على 4 مراحل (عاجلة، وقصيرة الأجل، وطويلة الأجل، ونهائية) وذلك لمدة 3 سنوات، وتتضمن المرحلة الأولى؛ تطوير غرف العمليات والرعايات، والطوارئ، بالإضافة إلى خطة تطوير نظم الإدارة والحوكمة.

وتأتى المساهمة فى هذا المشروع؛ انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد فى مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المساهمة فى التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع وكل ما يختص بتنمية الإنسان.

وبلغت حجم تبرعات بنك مصر فى آخر خمس سنوات نحو 6 مليار جنيه، وقد شكلت منظومة الصحة جزء مهم وجوهرى من حجم تلك التبرعات؛ نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية حيوية، ودعما لجهود الدولة المبذولة فى قطاع الصحة باعتباره من المحاور الأساسية الموجودة على أجندة مصر 2030، وأحد أهم الأهداف التنموية التى تسعى الدولة لدعمها بشكل مستمر.

تم افتتاح مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد“الفرنساوى” عام 1995 ويخدم نحو 50 ألف مريض سنويًا فى مختلف التخصصات الطبية فى مصر والشرق الأوسط، هذا وقد جاءت خطة التطوير الشامل نظرا لتهالك البنية التحتية وتعدى العمر الافتراضى لمرافق المستشفى والتى أصبحت لا تكفى أعمال الصيانة المعتادة لرفع كفاءتها، بالإضافة إلى افتقار المستشفى للعديد من الأمور، وتهالك وتقادم بعض الجوانب بفعل مرور الزمن، هذا بالإضافة الى تخصيصه للعزل عامين كاملين والذى أدى فيها دور كبير فى جائحة كورونا .

يعد بنك مصر من أكبر البنوك فى مجال المسئولية المجتمعية، حيث حاز البنك مؤخراً على عدة جوائز عالمية ومنها؛ جائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية فى مصر من مجلة ذا يوروبيان البريطانية، ومجلة وورلد ايكونوميك، ومجلة ذا جلوبال ايكونوميكس، ومجلة انترناشيونال فاينانس ومجلة كوزموبوليتان ذا ديلى.