الذهب يرتفع عند التسوية مع تراجع مؤشر الدولار

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالنفط يحقق أعلى تسوية منذ بداية ديسمبر.. وبرنت يتجاوز 79 دولارًا الفلبين.. مركز احتيال آسيوي للتسوق الإلكتروني ما هو الاقتصاد الأكثر نجاحاً في 2023؟

تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع مؤشر الدولار ، في ظل تزايد التوقعات بانتهاء الاحتياطي الفيدرالي من دورة التشديد النقدي.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.55% أو 11.6 دولار عند 2052.1 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2034.8 دولار خلال التداولات.

بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.4% عند 102.18 نقطة.

وأكد“توماس باركين” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند أن البنك سيخفض أسعار الفائدة إذا استمر التقدم الأخير بشأن الضغوط التضخمية، لكنه قال إنه لا يزال يبحث عن المزيد من الدلائل لتحرك التضخم نحو مستهدفه البالغ 2%.

وينتظر المستثمرون عددًا من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر نوفمبر، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي والمقرر صدوره الجمعة.

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