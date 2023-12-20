الذهب يرتفع عند التسوية مع تراجع مؤشر الدولار

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تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع مؤشر الدولار ، في ظل تزايد التوقعات بانتهاء الاحتياطي الفيدرالي من دورة التشديد النقدي.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.55% أو 11.6 دولار عند 2052.1 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2034.8 دولار خلال التداولات.
بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.4% عند 102.18 نقطة.
وأكد“توماس باركين” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند أن البنك سيخفض أسعار الفائدة إذا استمر التقدم الأخير بشأن الضغوط التضخمية، لكنه قال إنه لا يزال يبحث عن المزيد من الدلائل لتحرك التضخم نحو مستهدفه البالغ 2%.
وينتظر المستثمرون عددًا من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر نوفمبر، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي والمقرر صدوره الجمعة.
المصدر:
MENAFN20122023000202011048ID1107633288
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