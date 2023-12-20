كورونا تعتزم استثمار 100 مليون جنيه العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة الإسكندرية للحلويات والشيكولاتة“كورونا” استثمار 100 مليون جنيه لإضافة خطوط إنتاج جديدة للتوسع فى إنتاج الشيكولاتة فى ظل زيادة الطلب عليها خلال العام الحالى.
قال شادى فريد الرئيس التنفيذى للشركة، إن“كورونا” افتتحت مصنعها الجديد عام 2020، بالمنطقة الصناعية“سامى سعد” بالسادس من أكتوبر ويشمل خمس خطوط لإنتاج الشيكولاته والويفر والكاكاو بإجمالى طاقة إنتاجية 20 ألف طن سنويًا.
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تابع أن خط إنتاج الشيكولاته حاليا تبلغ قدرته 5 آلاف طن سنويًا، ومن المستهدف إضافة خط إنتاج جديد بطاقة 10 آلاف طن سنويًا العام المقبل، مشيرًا الى زيادة الطلب على إنتاج الشركة من“الشيكولاتة” بصفة خاصة خلال العام الحالى بنسبة 100% بدعم من حملات تشجيع شراء المنتج المصرى.
أوضح أن الشيكولاتة المنتجة بزبدة الكاكاو الخام بجودة عالية وأن“كورنا” تسعى للتوسع أيضًا فى صادراتها التى تستحوذ حاليًا على 20% من حجم الإنتاج مستهدف زيادتها الى 25% العام المقبل بنمو 5%.
تأسست“كورونا” عام 1919، وقامت مجموعة (سامى سعد القابضة) بالاستحواذ عليها ضمن برنامج الخصخصة وتشجيع الاستثمار فى عام 2000.
قال باهر كامل، مدير التصدير بالشركة، إنه سيتم طرح منتجات جديدة من بالسكويت بالشوفان والجيلى وشيكولاتة باللوز المملح خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الشركة حاولت امتصاص ارتفاع التكلفة، وقد تضطر للتحمل فترة جديدة، ولكن الظروف الاقتصادية وارتفاع الخامات أثرت على التكلفة بشكل كبير.
لفت إلى أن الشركة تخطط للتصدير إلى قطر والإمارات وبعض الدول الأوروبية وشرق وجنوب إفريقيا خلال العام المقبل بجانب الأسواق الحالية اليمن والسعودية والأردن والمغرب والسودان وأمريكا وكندا.
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