كورونا تعتزم استثمار 100 مليون جنيه العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة الإسكندرية للحلويات والشيكولاتة“كورونا” استثمار 100 مليون جنيه لإضافة خطوط إنتاج جديدة للتوسع فى إنتاج الشيكولاتة فى ظل زيادة الطلب عليها خلال العام الحالى.

قال شادى فريد الرئيس التنفيذى للشركة، إن“كورونا” افتتحت مصنعها الجديد عام 2020، بالمنطقة الصناعية“سامى سعد” بالسادس من أكتوبر ويشمل خمس خطوط لإنتاج الشيكولاته والويفر والكاكاو بإجمالى طاقة إنتاجية 20 ألف طن سنويًا.

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تابع أن خط إنتاج الشيكولاته حاليا تبلغ قدرته 5 آلاف طن سنويًا، ومن المستهدف إضافة خط إنتاج جديد بطاقة 10 آلاف طن سنويًا العام المقبل، مشيرًا الى زيادة الطلب على إنتاج الشركة من“الشيكولاتة” بصفة خاصة خلال العام الحالى بنسبة 100% بدعم من حملات تشجيع شراء المنتج المصرى.

أوضح أن الشيكولاتة المنتجة بزبدة الكاكاو الخام بجودة عالية وأن“كورنا” تسعى للتوسع أيضًا فى صادراتها التى تستحوذ حاليًا على 20% من حجم الإنتاج مستهدف زيادتها الى 25% العام المقبل بنمو 5%.

تأسست“كورونا” عام 1919، وقامت مجموعة (سامى سعد القابضة) بالاستحواذ عليها ضمن برنامج الخصخصة وتشجيع الاستثمار فى عام 2000.

قال باهر كامل، مدير التصدير بالشركة، إنه سيتم طرح منتجات جديدة من بالسكويت بالشوفان والجيلى وشيكولاتة باللوز المملح خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الشركة حاولت امتصاص ارتفاع التكلفة، وقد تضطر للتحمل فترة جديدة، ولكن الظروف الاقتصادية وارتفاع الخامات أثرت على التكلفة بشكل كبير.

لفت إلى أن الشركة تخطط للتصدير إلى قطر والإمارات وبعض الدول الأوروبية وشرق وجنوب إفريقيا خلال العام المقبل بجانب الأسواق الحالية اليمن والسعودية والأردن والمغرب والسودان وأمريكا وكندا.