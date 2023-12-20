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النفط يحقق أعلى تسوية منذ بداية ديسمبر.. وبرنت يتجاوز 79 دولارًا

12/20/2023 8:15:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة احتياطى منجم ((السكرى)) يرتفع 10% إلى 5.8 مليون أوقية الذهب يرتفع عند التسوية مع تراجع مؤشر الدولار “معلومات الطاقة الأمريكية”: 12% من النفط المنقول بحرًا يمر بالبحر الأحمر

عززت أسعار العقود الآجلة للنفط من مكاسبها عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن زادت علاوة المخاطر نتيجة الهجمات على سفن في البحر الأحمر، مما أدى إلى تعطيل التجارة البحرية، وأجبر المزيد من الشركات على تغيير مسار رحلات الشحن.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنسبة 1.65% بما يعادل 1.28 دولار عند 79.23 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية تداولات 30 نوفمبر.

فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 1.55% أو 1.12 دولار إلى 73.94 دولارًا للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ بداية الشهر الجاري.

وأظهرت بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها وكالة“بلومبرج”، ارتفاع متوسط شحنات النفط الخام من الموانئ الروسية بمقدار 80 ألف برميل يومياً إلى 3.28 مليون برميل خلال الأربعة أسابيع المنتهية في 17 من ديسمبر، مقارنة بمتوسط الأسابيع الأربعة المنتهية في 10 ديسمبر.

وقال” ألكسندر نوفاك” نائب رئيس الوزراء الروسي، إنه لا توجد حاجة لاتخاذ إجراء فوري من منتجي“أوبك+”، مع ارتفاع أسعار النفط واتجاه السوق نحو المزيد من التوازن.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات.

المصدر:

MENAFN20122023000202011048ID1107633285

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