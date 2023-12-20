النفط يحقق أعلى تسوية منذ بداية ديسمبر.. وبرنت يتجاوز 79 دولارًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
احتياطى منجم ((السكرى)) يرتفع 10% إلى 5.8 مليون أوقية الذهب يرتفع عند التسوية مع تراجع مؤشر الدولار “معلومات الطاقة الأمريكية”: 12% من النفط المنقول بحرًا يمر بالبحر الأحمر
عززت أسعار العقود الآجلة للنفط من مكاسبها عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن زادت علاوة المخاطر نتيجة الهجمات على سفن في البحر الأحمر، مما أدى إلى تعطيل التجارة البحرية، وأجبر المزيد من الشركات على تغيير مسار رحلات الشحن.
وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنسبة 1.65% بما يعادل 1.28 دولار عند 79.23 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية تداولات 30 نوفمبر.
فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 1.55% أو 1.12 دولار إلى 73.94 دولارًا للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ بداية الشهر الجاري.
وأظهرت بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها وكالة“بلومبرج”، ارتفاع متوسط شحنات النفط الخام من الموانئ الروسية بمقدار 80 ألف برميل يومياً إلى 3.28 مليون برميل خلال الأربعة أسابيع المنتهية في 17 من ديسمبر، مقارنة بمتوسط الأسابيع الأربعة المنتهية في 10 ديسمبر.
وقال” ألكسندر نوفاك” نائب رئيس الوزراء الروسي، إنه لا توجد حاجة لاتخاذ إجراء فوري من منتجي“أوبك+”، مع ارتفاع أسعار النفط واتجاه السوق نحو المزيد من التوازن.
وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات.
المصدر:
MENAFN20122023000202011048ID1107633285
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.