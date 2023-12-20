احتياطى منجم ((السكرى)) يرتفع 10% إلى 5.8 مليون أوقية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة سنتامين المالكة لمنجم السكرى، أن احتياطيات المعادن فى منطقة السكرى ارتفعت بنسبة 10% لتصل إلى 5.8 مليون أوقية مقارنة مع 5.3 مليون أوقية المُعلنة سابقًا.
أوضحت الشركة أن الاستثمار الرئيسى لهم هو منجم ذهب السكرى، حيث إنه أكبر وأول منجم حديث للذهب فى مصر، بالإضافة إلى أنه أحد أكبر المناجم المنتجة فى العالم، حيث منذ بدء الإنتاج فى عام 2009، وأنتج المنجم أكثر من 5 ملايين أوقية من الذهب، ومن المتوقع أن يصل عمر المنجم لعام 2035.
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وقالت الشركة إنها تتبنى خطة لزيادة فترة حياة منجم السكرى ، لترفع معدل الإنتاج إلى متوسط 506 آلاف أوقية سنويًا خلال السنوات التسع المقبلة حتى 2034.
وذكرت أنه خلال النصف الأول من عام 2024، سيتم إعلان نتائج حفر مشاريع التنقيب المصرى.
وتعمل سنتامين على تطوير أكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع من مناطق الاستكشاف الواعدة فى الدرع العربية النوبية لمصر.
وكانت الشركة قد أعلنت حصولها على حكم قضائى نهائى بعدم جواز الطعن على عقد المنجم من قبل أطراف أخرى بخلاف الحكومة والشركة.
وبذلك تكون قد أسدلت الستار على النزاع القضائى الممتد منذ سنوات، بخصوص المنجم الذى بدأ اقتسام الأرباح منذ 2016، وحصلت مصر خلالها على ما يقرب من 812 مليون دولار بين إتاوات ونصيب فى الأرباح، بحسب إفصاحات البورصة.
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