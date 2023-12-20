احتياطى منجم ((السكرى)) يرتفع 10% إلى 5.8 مليون أوقية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة سنتامين المالكة لمنجم السكرى، أن احتياطيات المعادن فى منطقة السكرى ارتفعت بنسبة 10% لتصل إلى 5.8 مليون أوقية مقارنة مع 5.3 مليون أوقية المُعلنة سابقًا.

أوضحت الشركة أن الاستثمار الرئيسى لهم هو منجم ذهب السكرى، حيث إنه أكبر وأول منجم حديث للذهب فى مصر، بالإضافة إلى أنه أحد أكبر المناجم المنتجة فى العالم، حيث منذ بدء الإنتاج فى عام 2009، وأنتج المنجم أكثر من 5 ملايين أوقية من الذهب، ومن المتوقع أن يصل عمر المنجم لعام 2035.

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وقالت الشركة إنها تتبنى خطة لزيادة فترة حياة منجم السكرى ، لترفع معدل الإنتاج إلى متوسط 506 آلاف أوقية سنويًا خلال السنوات التسع المقبلة حتى 2034.

وذكرت أنه خلال النصف الأول من عام 2024، سيتم إعلان نتائج حفر مشاريع التنقيب المصرى.

وتعمل سنتامين على تطوير أكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع من مناطق الاستكشاف الواعدة فى الدرع العربية النوبية لمصر.

وكانت الشركة قد أعلنت حصولها على حكم قضائى نهائى بعدم جواز الطعن على عقد المنجم من قبل أطراف أخرى بخلاف الحكومة والشركة.

وبذلك تكون قد أسدلت الستار على النزاع القضائى الممتد منذ سنوات، بخصوص المنجم الذى بدأ اقتسام الأرباح منذ 2016، وحصلت مصر خلالها على ما يقرب من 812 مليون دولار بين إتاوات ونصيب فى الأرباح، بحسب إفصاحات البورصة.