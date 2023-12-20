95 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب خلال أسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3.4% بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضى، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 زيادة بقيمة 95 جنيهًا.

وارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.7% خلال نفس الأسبوع، وذلك عقب قرار الفيدرالى الأمريكى بتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماعه الأخير، ما عزز من التوقعات بإنهاء دورة التشديد النقدى، والبدء فى خفض أسعار الفائدة خلال 2024.

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وقال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة ((آى صاغة)) لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 95 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 2785 جنيهًا، ولامس مستوى 2900 جنيه، واختتم التعاملات عند 2880 جنيهًا، فى حين ارتفعت الأوقية بقيمة 15 دولارًا، لتسجل 2026 دولارًا.

وقال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقا بغرفة القاهرة التجارية، إن جرام الذهب عيار 21 سجل 2880 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين، وعيار 24 سجل 3291 جنيهًا، وعيار 18 سجل 2468 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 23430 جنيهًا.