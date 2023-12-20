95 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3.4% بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضى، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 زيادة بقيمة 95 جنيهًا.
وارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.7% خلال نفس الأسبوع، وذلك عقب قرار الفيدرالى الأمريكى بتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماعه الأخير، ما عزز من التوقعات بإنهاء دورة التشديد النقدى، والبدء فى خفض أسعار الفائدة خلال 2024.
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وقال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة ((آى صاغة)) لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 95 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 2785 جنيهًا، ولامس مستوى 2900 جنيه، واختتم التعاملات عند 2880 جنيهًا، فى حين ارتفعت الأوقية بقيمة 15 دولارًا، لتسجل 2026 دولارًا.
وقال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات سابقا بغرفة القاهرة التجارية، إن جرام الذهب عيار 21 سجل 2880 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين، وعيار 24 سجل 3291 جنيهًا، وعيار 18 سجل 2468 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 23430 جنيهًا.
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