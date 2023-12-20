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34 ألف فدان تراجعًا فى مساحة البنجر المزروعة خلال الموسم الحالى

12/20/2023 8:15:47 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشف المجلس التصديرى للمحاصيل السكرية عن تراجع المساحة المزروعة بالبنجر من 594 ألف فدان إلى 560 ألف فدان خلال الموسم الحالى.

قال مصطفي عبد الجواد رئيس المجلس لـ”البورصة”، إن تراجع المساحات يرجع إلى رفض المزارعين للسعر الذى تم الاتفاق عليه مع شركات سكر البنجر ويقترب من 1500 جنيه للطن، خاصة مع ارتفاع تكاليف الزراعة.

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وأعلن مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة عن الاتفاق على رفع سعر توريد طن محصول البنجر من 600 جنيه سعر أساسي+ 275 العلاوات الاستثنائية، ليصبح السعر الشامل 1500 جنيه للطن للعروة المبكرة عند حلاوة 16% فى أغسطس الماضى قبل بدء موسم الزراعه لتحفيز المزارعين .

أضاف أن الشركات المنتجة لسكر البنجر تعاقدات بالفعل لموسم الإنتاج المتوقع أن يبدأ فى شهر مارس المقبل بدلا من شهر فبراير، وشركة الدلتا للسكر تعاقدات على 114 ألف فدان وشركة الدقهلية على مساحة 96 ألف فدان والفيوم 75 ألف فدان والنوبارية على 56 ألف فدان.

بينما تعاقد مصنع أبو قرقاص التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية على مساحة 22 ألف فدان وبلغت تعاقدات شركة النيل 48 ألف فدان وشركة الاسكندرية للسكر 46 ألف فدان ومصنع الشرقية 80 ألف فدان ومصنع القناه 53 ألف فدان.

من جانبه قال حسن كامل العضو المنتدب السابق لشركة النوبارية للسكر، إن الموسم السابق تم إنتاج 1.8 مليون طن سكر بنجر، لافتا إلى انه يمكن تعويض تراجع المساحة المنزرعة فى البنجر فى حالة زيادة إنتاجية الفدان خلال الموسم المقبل.

يقدر إجمالي انتاج مصر من السكر 2.8 مليون طن من بينها 1.8 مليون طن سكر بنجر ومليون طن من قصب السكر

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