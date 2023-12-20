34 ألف فدان تراجعًا فى مساحة البنجر المزروعة خلال الموسم الحالى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف المجلس التصديرى للمحاصيل السكرية عن تراجع المساحة المزروعة بالبنجر من 594 ألف فدان إلى 560 ألف فدان خلال الموسم الحالى.
قال مصطفي عبد الجواد رئيس المجلس لـ”البورصة”، إن تراجع المساحات يرجع إلى رفض المزارعين للسعر الذى تم الاتفاق عليه مع شركات سكر البنجر ويقترب من 1500 جنيه للطن، خاصة مع ارتفاع تكاليف الزراعة.
موضوعات متعلقة
((إدفو)) تبحث عن مستثمر استراتيجي لإنشاء مصنع عبوات ورقية للسوائل أحمد عز يشترى حصة ((الجارحى)) فى ((حديد عز)) بقيمة 344 مليون جنيه “السلع التموينية” تتعاقد على شراء 480 ألف طن قمح روسي
وأعلن مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة عن الاتفاق على رفع سعر توريد طن محصول البنجر من 600 جنيه سعر أساسي+ 275 العلاوات الاستثنائية، ليصبح السعر الشامل 1500 جنيه للطن للعروة المبكرة عند حلاوة 16% فى أغسطس الماضى قبل بدء موسم الزراعه لتحفيز المزارعين .
أضاف أن الشركات المنتجة لسكر البنجر تعاقدات بالفعل لموسم الإنتاج المتوقع أن يبدأ فى شهر مارس المقبل بدلا من شهر فبراير، وشركة الدلتا للسكر تعاقدات على 114 ألف فدان وشركة الدقهلية على مساحة 96 ألف فدان والفيوم 75 ألف فدان والنوبارية على 56 ألف فدان.
بينما تعاقد مصنع أبو قرقاص التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية على مساحة 22 ألف فدان وبلغت تعاقدات شركة النيل 48 ألف فدان وشركة الاسكندرية للسكر 46 ألف فدان ومصنع الشرقية 80 ألف فدان ومصنع القناه 53 ألف فدان.
من جانبه قال حسن كامل العضو المنتدب السابق لشركة النوبارية للسكر، إن الموسم السابق تم إنتاج 1.8 مليون طن سكر بنجر، لافتا إلى انه يمكن تعويض تراجع المساحة المنزرعة فى البنجر فى حالة زيادة إنتاجية الفدان خلال الموسم المقبل.
يقدر إجمالي انتاج مصر من السكر 2.8 مليون طن من بينها 1.8 مليون طن سكر بنجر ومليون طن من قصب السكر
MENAFN20122023000202011048ID1107633282
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.