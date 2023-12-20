أحمد عز يشترى حصة ((الجارحى)) فى ((حديد عز)) بقيمة 344 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
علمت ((البورصة))، أن رجل الأعمال أحمد عز اشترى حصة جمال الجارحى فى أسهم شركة حديد عز بقيمة تصل إلى 344 مليون جنيه لعدد أسهم يصل إلى 4.3 مليون سهم، بمتوسط سعر للسهم قرابة 80 جنيه.
وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور السمسار المنفذ للصفقة، ويمتلك جمال الجارحى حصة من أسهم عز تصل إلى 5.93% بما يعادل أكثر من 32 ألف سهم.
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ويتوزع هيكل ملكية الشركة بنحو 60.71% لصالح رجل الأعمال أحمد عز، و7.44% لصالح شركة تنمية للاستثمارات المعدنية، و5.93% لصالح جمال الجارحى وباقى الأسهم متداولة.
وسجلت شركة حديد عز، خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 مجمل أرباح وصل إلى 27.9 مليار جنيه.
وقفزت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 103.2 مليار جنيه، مقابل 60.6 مليار جنيه الفترة نفسها من العام الماضى، لكن تكلفة المبيعات ارتفعت خلال الفترة نفسها إلى 75.243 مليار جنيه، مقابل 46.256 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.
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