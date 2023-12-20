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أحمد عز يشترى حصة ((الجارحى)) فى ((حديد عز)) بقيمة 344 مليون جنيه

12/20/2023 8:15:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) علمت ((البورصة))، أن رجل الأعمال أحمد عز اشترى حصة جمال الجارحى فى أسهم شركة حديد عز بقيمة تصل إلى 344 مليون جنيه لعدد أسهم يصل إلى 4.3 مليون سهم، بمتوسط سعر للسهم قرابة 80 جنيه.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور السمسار المنفذ للصفقة، ويمتلك جمال الجارحى حصة من أسهم عز تصل إلى 5.93% بما يعادل أكثر من 32 ألف سهم.

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ويتوزع هيكل ملكية الشركة بنحو 60.71% لصالح رجل الأعمال أحمد عز، و7.44% لصالح شركة تنمية للاستثمارات المعدنية، و5.93% لصالح جمال الجارحى وباقى الأسهم متداولة.

وسجلت شركة حديد عز، خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 مجمل أرباح وصل إلى 27.9 مليار جنيه.

وقفزت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 103.2 مليار جنيه، مقابل 60.6 مليار جنيه الفترة نفسها من العام الماضى، لكن تكلفة المبيعات ارتفعت خلال الفترة نفسها إلى 75.243 مليار جنيه، مقابل 46.256 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

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