تباين فى توقعات المحللين لـأسعار الفائدة فى اجتماع البنك المركزى المقبل

تباينت توقعات المحللين بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزى المقبل، الذى يتزامن مع انتهاء الانتخابات الرئاسية التى يعول عليها المراقبون لإجراء عدد من الإصلاحات على رأسها تعزيز مرونة سعر الصرف.

وخلال الاجتماع الأخير ثبتت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بعدما رفعتها 3% منذ بداية العام ونحو 8% خلال 2022، فيما اتجهت البنوك المركزية عالميًا لتثبيت أسعار الفائدة بشكل جماعى، وسط توقعات أن يكون العام المقبل بداية دورة التيسير النقدى.

موضوعاتاحتياطى منجم ((السكرى)) يرتفع 10% إلى 5.8 مليون أوقية النفط يحقق أعلى تسوية منذ بداية ديسمبر.. وبرنت يتجاوز 79 دولارًا “معلومات الطاقة الأمريكية”: 12% من النفط المنقول بحرًا يمر بالبحر الأحمر

وأدى تشديد السياسة النقدية لرفع عوائد أذون الخزانة 10% منذ بداية الأزمة الاقتصادية، فيما زاد متوسط العائد للودائع أجل شهر وحتى 6 أشهر إلى 13.9%، والودائع أقل من 6 أشهر لعام إلى 12.9%، فيما يبلغ العائد على قروض الشركات الأقل من العام 19.2%.

ويرى فريق أن البنك المركزى قد يكون على موعد لرفع الفائدة، رغم تباطؤ نمو التضخم خلال الشهرين الماضيين، كخطوة لاستيعاب الضغوط التضخمية المتوقعة.

وتراجع معدل التضخم السنوي، إلى 36.4% فى نوفمبر الماضى، مقارنة بـ 38.5% فى أكتوبر، مدعومًا بانخفاض تضخم الغذاء إلى %63.9 مقابل %71.7 فى أكتوبر بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

وتباطأ معدل التضخم الشهرى ليسجل %0.9 فى نوفمبر 2023، مقابل 1.2 لشهر أكتوبر 2023، رغم رفع أسعار الوقود.

وتوقع بنك الاستثمار“إى إف جى القابضة” رفع أسعار الفائدة ما بين 2% إلى 3%، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، بعدما كان يتوقع تثبيت الفائدة.

وقال البنك إنه بنى توقعاته المُحدثة بناء على تصريح مديرة صندوق النقد التى قالت فيها إن الأولوية لمحاربة التضخم.

وذكر البنك أن التشديد النقدى الفورى ضرورى لكبح التضخم بجانب مساعى المركزى لتلبية الطلب المعلق على السيولة الأجنبية، وسيستوعب الضغوط التضخم.

وقالت إن هناك عاملين يؤثر على توقعاتها هو توقيت ووتيرة تخفيض مستوى صرف الجنيه مقابل الدولار خاصة فى ظل تصريحات“النقد الدولي”، والثانى خفض دعم الطاقة.

وتوافق رأى هانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مع تقديرات هيرميس إلى حد بعيد لكنه كان أكثر تشددًا وتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة 5% على دفعتين بواقع 3% فى اجتماع الخميس المقبل، و2% فى اجتماع بداية العام، كإجراء استباقى للإصلاحات المرتقبة فى سعر الصرف.

وتوقعت كابيتال إيكونوميكس، مؤسسة الأبحاث البريطانية، أن يواصل التضخم التباطؤ خلال 2024، لكن ذلك يعتمد على السياسات التى ستتبعها مصر.

وذكرت المؤسسة أن نجاح الرئيس السيسى وفق المؤشرات المبدئية بمعدلات تجاوزت 80% قد يعنى أنه لديه ضوء أخضر لدفع إصلاحات صندوق النقد، وذلك يتزامن مع تصريحات مسئولى الصندوق أن توفير تمويل إضافى لمصر سيكون ضروريا لنجاح تبنى حزمة الإصلاحات.

وأشارت إلى أن الأخبار المتداولة تشير لزيادة التمويل من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات لكن بعض الشائعات تشير إلى أنه قد يصل إلى 12 مليار دولار، وذلك عزز آمال المستثمرين أن مصر قد تكون فى طريقها الصحيح لتبنى الإصلاحات ما أدى لانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية.

وتوقعت خفض الجنيه بأكثر من 20% ليصل إلى 40 جنيها للدولار ورفع الفائدة 3% إلى 22.25%، وحتى لو لم يتم ذلك خلال الاجتماع المقبل، فإن هناك حاجة لإجراء تغيير فى وقت قريب، والاجتماع يجب أن يعطى مؤشرات على ذلك.

وتتفق الشائعات التى أشارت إليها“كابيتال إيكونوميكس” مع تقديرات“إتش إس بى سى” الذى يرى أن اعتماد صندوق لزيادة حصص الأعضاء 50% تتيح توفير تمويلات لمصر بما يصل إلى 8 مليارات دولار.

ويرى إتش إس بى سى أن الجنيه سينخفض لمستويات ما بين 40 و45 جنيها للدولار ما قد يسرع ارتفاع التضخم وبالتالى يدفع المركزى لزيادة أسعار الفائدة رغم ارتفاع تكلفة الدين.

فيما يرى الفريق الآخر أن تباطؤ معدل النمو وارتفاع فاتورة الفوائد لمستويات تخطت الإيرادات، وأدت لتضاعف عجز الموازنة فى الربع الأول من العام المالى الحالى، سيقيد قدرة البنك المركزى على إجراء المزيد من رفع الفائدة.

وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، تثبيت أسعار الفائدة، مشيرة إلى أنه بناء علي تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهرين السابقين، خفضت توقعاتها لمعدلات التضخم.

وباتت تتوقع ارتفاع التضخم للحضر 1.9% على أساس شهرى و 34.4% على أساس سنوى فى ديسمبر، بما يعكس نقص المعروض فى السلع الأساسية وغيرها المتأثرة بخفض الواردات، وتصدير بعض المحاصيل الزراعية وانخفاض السيولة الدولارية.

وأشارت إلى أن النمو الاقتصادة تضرر فى ظل خفض الحكومة المصرية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023/2024 إلي 3.5% بدلا من 4.2% في توقعاتها السابقة، وفقا لما أعلنته وزيرة التخطيط، وهو أقل من توقعاتهم عند 4.0%.

وذكرت أنه بجانب ذلك هناك بعض التطورات الإيجابية بينها أن عوائد أذون الخزانة أجل عام ستحقق عائدا حقيقيا إيجابيا 0.11% بناء على انخفاض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 870 نقطة أساس من مستواه عند 1577 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة، وتقديراتهم لمتوسط العائد من قبل المستثمرين عند 27.9% (قبل الضرائب)، ومتوسط لأسعار التضخم عند 23.6% خلال السنة المقبلة.

وأشارت إلى أنه فى ظل ابقاء الفيدرالى الأمريكى على أسعار الفائدة وتوقعه خفض الفائدة 75 نقطة فى 2024، مقابل توقعات خفضها 50 نقطة قبل ذلك، وأن قوى التضخم مدفوعة بالعرض أكثر من الطلب، وتحسن تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر.

لكنها لم تستبعد إمكانية رفع أسعار الفائدة في حالة حدوث حركة في سعر الصرف؛ غير أننا لا نرجح أن يحدث ذلك في اجتماع اللجنة المقبل.

ولفتت منير، إلى اتساع الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوقين الموازي والرسمي بما يصل إلى 60% و30% تقريبًا بين سعر الصرف الحقيقي (RER) وسعر الصرف الحقيقي الفعلي (REER)، بناءً على حساباتنا.

وتوقع بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى إقدام مصر على خفض الجنيه جزئياً، خلال الربع الأول من العام المقبل، إلى مستوى 39 جنيهاً للدولار.

وقدَّر البنك أن التضخم سيصل إلى 29% فى المتوسط خلال العام المالى الحالى، مقابل 33% العام المالى الماضى على أن ينخفض إلى 16.3% خلال العام المالى المقبل.

وتوقع أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة 2% خلال العام المالى الحالى ليصل العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 21.25%، على أن يخفضها 4% خلال العام المالى المقبل.

وذكر أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمى والموازى اتسعت، وأن السوق بدأ يسعر خفضاً أكبر للجنيه منذ تصاعد الخلافات الجيوسياسية.

ونوه بأن الاتجاه السياسى لتثبيت سعر الصرف يمكن فهمه فى ظل ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، وأن نسبة معتبرة من المصريين تحت خط الفقر، لكن بالفعل بما قد يسمح نظرياً على الأقل بوصول الدولار لسعر من شأنه حل السوق الموازي بما يخفض الضغوط التضخمية من جانب العرض، ويؤدى لاستقرار السيولة الأجنبية فى المدى المتوسط.

لكن الضغوط التضخمية المحتملة فى المدى القصير تجعل اتخاذ القرار صعباً.

ويرى البنك، أيضاً، التعويم المحتمل فى ظل ما يعنيه ذلك من ارتفاع فى عجز الموازنة والدين؛ نتيجة زيادة تكاليف الواردات مثل القمح، والزيوت، وزيادة تكاليف الدعم، والفوائد التى تمثل نسبة كبيرة بالفعل، مقارنة بالإيرادات الضريبية تؤدى لمخاوف مالية تزيد حدتها فى ظل ارتفاع فائدة سندات الخزانة الأمريكية، وارتفاع مدفوعات الفوائد للإيرادات الضريبية، ورغم وجاهة تلك الأسباب يرى البنك أن استخدام احتياطيات أجنبية محدودة بالفعل للحفاظ على سعر الصرف يزيد من مخاطر تخفيض أكبر فى قيمة الجنيه بما يؤجل الأثر المالى لكن يجعله يتضخم.

قالت آية زهير رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، إن تباطؤ معدل التضخم السنوي يرجع لانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية.

وتوقعت تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية، بسبب استمرار تباطؤ التضخم السنوي للشهر الثانى على التوالى، ما لم يقرر البنك المركزى تحريك الجنيه قبل الاجتماع.