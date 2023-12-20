اتفاق مع البنك الزراعى لتمويل مشروع ورشتى لدعم ورش المشغولات الذهبية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت وزارة التموين بروتوكول تعاون مع البنك الزراعى المصرى لتوفير التمويل اللازم لمشروع“ورشتى” الخاص بدعم ورش المشغولات الذهبية.
قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، إن الهدف من المشروع هو الحفاظ على دعم وتنمية وزيادة حجم أعمال ورش المشغولات الذهبية والمحافظة على العمالة الفنية الماهرة بها، مشيرا إلى أن تلك الورش سوف تساهم فى إمداد مدينة الذهب بالعمالة الماهرة فى المدى القريب، وسوف تساهم فى خلق فرص عمل للشباب.
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وأضاف أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى هذا المجال تتكامل مع فكرة إنشاء مدارس ومراكز تدريب متخصصة فى الذهب بمدينة الذهب، مع وجود مركز تكنولوجى لدعم وإمداد هذه الورش وتلك الصناعة بالآلات والمعدات ويعيد مصر إلى الصدارة كما كان قديماً .
وأوضح رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى علاء فاروق، أن البنك سيساهم فى تمويل ورش الذهب باعتبارها واحدة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مشيرا إلى أن تمويل مشروع ورشتى سوف يكون بقيمة مليون جنيه كبداية.
لفت إلى أن نجاح المشروع سوف يساعد فى زيادة حجم أعمال ورش الذهب والمجوهرات وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لهذا المنتج الهام، ونوه إلى أن البنك على استعداد لتمويل الورش والمصانع العاملة فى هذا النشاط باعتبارها واحدة من الصناعات الهامة بقيم مالية وتمويلية كبيرة بشرط استيفاء كافة الشروط المالية والائتمانية ودراسات الجدوى اللازمة.
من جانبه، قال المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال، إن وزير التموين وجه بعقد الاجتماعات الخاصة بالمشروع غدا.. الأربعاء، مشيرا إلى أن التوجيهات تضمنت تذليل جميع العقبات أمام المتقدمين للمشروع كما حدث فى مشروع جمعيتى.
وقال أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن هناك مجموعة من المستندات والإجراءات التى سيتم الإعلان عنها وسوف يتقدم بها الراغبين فى الحصول على التمويل ومنها بطاقة ضريبية وسجل تجارى ورخصة مزاولة المهنة والصادرة من المصلحة ومعاينة موقع الورشة لتبدأ بعدها اللجان الفنية والمالية بمراجعة كافة الشروط والمستندات لبدء التمويل للورش.
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