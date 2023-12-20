اتفاق مع البنك الزراعى لتمويل مشروع ورشتى لدعم ورش المشغولات الذهبية

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت وزارة التموين بروتوكول تعاون مع البنك الزراعى المصرى لتوفير التمويل اللازم لمشروع“ورشتى” الخاص بدعم ورش المشغولات الذهبية.

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، إن الهدف من المشروع هو الحفاظ على دعم وتنمية وزيادة حجم أعمال ورش المشغولات الذهبية والمحافظة على العمالة الفنية الماهرة بها، مشيرا إلى أن تلك الورش سوف تساهم فى إمداد مدينة الذهب بالعمالة الماهرة فى المدى القريب، وسوف تساهم فى خلق فرص عمل للشباب.

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وأضاف أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى هذا المجال تتكامل مع فكرة إنشاء مدارس ومراكز تدريب متخصصة فى الذهب بمدينة الذهب، مع وجود مركز تكنولوجى لدعم وإمداد هذه الورش وتلك الصناعة بالآلات والمعدات ويعيد مصر إلى الصدارة كما كان قديماً .

وأوضح رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى علاء فاروق، أن البنك سيساهم فى تمويل ورش الذهب باعتبارها واحدة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مشيرا إلى أن تمويل مشروع ورشتى سوف يكون بقيمة مليون جنيه كبداية.

لفت إلى أن نجاح المشروع سوف يساعد فى زيادة حجم أعمال ورش الذهب والمجوهرات وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لهذا المنتج الهام، ونوه إلى أن البنك على استعداد لتمويل الورش والمصانع العاملة فى هذا النشاط باعتبارها واحدة من الصناعات الهامة بقيم مالية وتمويلية كبيرة بشرط استيفاء كافة الشروط المالية والائتمانية ودراسات الجدوى اللازمة.

من جانبه، قال المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال، إن وزير التموين وجه بعقد الاجتماعات الخاصة بالمشروع غدا.. الأربعاء، مشيرا إلى أن التوجيهات تضمنت تذليل جميع العقبات أمام المتقدمين للمشروع كما حدث فى مشروع جمعيتى.

وقال أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن هناك مجموعة من المستندات والإجراءات التى سيتم الإعلان عنها وسوف يتقدم بها الراغبين فى الحصول على التمويل ومنها بطاقة ضريبية وسجل تجارى ورخصة مزاولة المهنة والصادرة من المصلحة ومعاينة موقع الورشة لتبدأ بعدها اللجان الفنية والمالية بمراجعة كافة الشروط والمستندات لبدء التمويل للورش.