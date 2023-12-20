التجاري الدولي يحصل على شهادة الأيزو في مجال نظام إدارة خدمات التعلم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حصل البنك التجاري الدولي مصر، على شهادة الأيزو 29993 المتخصصة والرائدة دوليًا في مجال نظام إدارة خدمات التعلم خارج إطار التعليم الرسمي والمعترف بها من قبل عدة مؤسسات عالمية كأول بنك في المصارف والمؤسسات المصرية للحصول على تلك الشهادة المرموقة.
وحسب بيان للبنك التجارى – مُنحت هذه الشهادة إلى قطاع التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية بالبنك منBSI (British Standards Institution) عن مجمل أعماله للأنشطة التدريبية المتميزة المقدمة للعاملين بعد تحقق الجهة المانحة من التدقيق و المراجعة للسياسات و الإجراءات المتبعة بإدارة التدريب تماشيا مع المعايير والأسس المعتمدة في نظم الإدارة العالمية ، والتى تتزامن مع سعي البنك التجاري الدولي المستمر لتحديث الخدمات التعليمة المقدمة لمواكبة أهم المستجدات والتطبيقات العملية، وملاحقة الاتجاهات الإبداعية في العمل المصرفي، وإيمانا بالدور الفعال لتدريب وتطوير العنصر البشري الذي يُعد من أهم ركائز نجاح المؤسسة التي من شأنها توثر على تطوير جودة وكفاءة مستوى الخدمة المقدمة وتلبية احتياجات العملاء.
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