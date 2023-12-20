التجاري الدولي يحصل على شهادة الأيزو في مجال نظام إدارة خدمات التعلم

MENAFN - Al-Borsa News) حصل البنك التجاري الدولي مصر، على شهادة الأيزو 29993 المتخصصة والرائدة دوليًا في مجال نظام إدارة خدمات التعلم خارج إطار التعليم الرسمي والمعترف بها من قبل عدة مؤسسات عالمية كأول بنك في المصارف والمؤسسات المصرية للحصول على تلك الشهادة المرموقة.

وحسب بيان للبنك التجارى – مُنحت هذه الشهادة إلى قطاع التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية بالبنك منBSI (British Standards Institution) عن مجمل أعماله للأنشطة التدريبية المتميزة المقدمة للعاملين بعد تحقق الجهة المانحة من التدقيق و المراجعة للسياسات و الإجراءات المتبعة بإدارة التدريب تماشيا مع المعايير والأسس المعتمدة في نظم الإدارة العالمية ، والتى تتزامن مع سعي البنك التجاري الدولي المستمر لتحديث الخدمات التعليمة المقدمة لمواكبة أهم المستجدات والتطبيقات العملية، وملاحقة الاتجاهات الإبداعية في العمل المصرفي، وإيمانا بالدور الفعال لتدريب وتطوير العنصر البشري الذي يُعد من أهم ركائز نجاح المؤسسة التي من شأنها توثر على تطوير جودة وكفاءة مستوى الخدمة المقدمة وتلبية احتياجات العملاء.

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