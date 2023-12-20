البركة يحصل على جائزة البنك الإسلامى الأسرع نموًا فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حصل بنك البركة على جائزة البنك الإسلامى الأسرع نموًا فى مصر خلال 2023 من مجلة الأعمال“إنترناشيونال بيزنس” الدولية.
وقال البنك، فى بيان، إن الجائزة تؤكد التزام البنك نحو تحقيق استراتيجيته التى تركز على النمو والتوسع فى قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.
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وقد تسلم الجائزة حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة خلال حفل التكريم والذى أقيم فى دبى.
وليست هذه المرة الأولى التى يحصل فيها بنك البركة على جائزة أسرع بنك إسلامى نمواً فى مصر، حيث كان قد حصل عليها العام الماضى من مجلة“جلوبال بيزنس”.
وتركز جائزة مجلة الأعمال الدولية على أبرز الإنجازات الاستثنائية للمؤسسات والشركات فى مجال الخدمات المصرفية والمالية والاستثمارات والتأمين والطاقة والرعاية الصحية والتعليم والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وغيرها.
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