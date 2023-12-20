البركة يحصل على جائزة البنك الإسلامى الأسرع نموًا فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) حصل بنك البركة على جائزة البنك الإسلامى الأسرع نموًا فى مصر خلال 2023 من مجلة الأعمال“إنترناشيونال بيزنس” الدولية.

وقال البنك، فى بيان، إن الجائزة تؤكد التزام البنك نحو تحقيق استراتيجيته التى تركز على النمو والتوسع فى قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.

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وقد تسلم الجائزة حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة خلال حفل التكريم والذى أقيم فى دبى.

وليست هذه المرة الأولى التى يحصل فيها بنك البركة على جائزة أسرع بنك إسلامى نمواً فى مصر، حيث كان قد حصل عليها العام الماضى من مجلة“جلوبال بيزنس”.

وتركز جائزة مجلة الأعمال الدولية على أبرز الإنجازات الاستثنائية للمؤسسات والشركات فى مجال الخدمات المصرفية والمالية والاستثمارات والتأمين والطاقة والرعاية الصحية والتعليم والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وغيرها.