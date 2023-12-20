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300 مليار جنيه استثمارات متوقعة لـالعاصمة الإدارية بنهاية 2023

12/20/2023 8:15:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) عباس: حوافز للأبنية الخضراء.. و3 شراكات مع مطورين عقاريين خلال شهر

قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنه من المتوقع أن تصل استثمارات الشركة إلى نحو 300 مليار جنيه بنهاية العام الحالى.

وأضاف عباس، خلال اللقاء الذى نظمته لجنة التطوير العقارى بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن استثمارات شركة العاصمة الإدارية سجلت 265 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى منذ بدء الشركة نشاطها فى 2017.

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وأوضح عباس، أن حجم الإنفاق الاستثمارى للشركة بلغ 55 مليار جنيه خلال العام الماضى مقابل 40 مليار جنيه فى العام السابق عليه.

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وقال عباس، إنه من المقرر أن تعلن الشركة عن توقيع 3 شراكات مع مجموعة من كبار المطورين العقاريين بالسوق خلال شهر لتنفيذ مشروعات ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية والمتبقى بها ما يقرب من 5 آلاف فدان.

وأشار إلى أن سياسة الشركة خلال الفترة المقبلة تتضمن طرح مناطق خدمية مرفقة بالكامل من خلال الشراكة مع المطورين العقاريين.

وأضاف أنه من المقرر طرح نحو 50 قطعة أرض قبل نهاية العام الحالى بمساحة تصل لنحو 700 فدان، وتتوزع على أنشطة مختلفة سواء تجارية أو إدارية أو فندقية.

وكشف عباس أنه من المقرر الإعلان عن حزمة من الحوافز للأبنية الخضراء بالعاصمة الإدارية تشجيعا للشركات على الالتزام بمعايير الاستدامة.

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