300 مليار جنيه استثمارات متوقعة لـالعاصمة الإدارية بنهاية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) عباس: حوافز للأبنية الخضراء.. و3 شراكات مع مطورين عقاريين خلال شهر
قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنه من المتوقع أن تصل استثمارات الشركة إلى نحو 300 مليار جنيه بنهاية العام الحالى.
وأضاف عباس، خلال اللقاء الذى نظمته لجنة التطوير العقارى بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن استثمارات شركة العاصمة الإدارية سجلت 265 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى منذ بدء الشركة نشاطها فى 2017.
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وأوضح عباس، أن حجم الإنفاق الاستثمارى للشركة بلغ 55 مليار جنيه خلال العام الماضى مقابل 40 مليار جنيه فى العام السابق عليه. اقرأ أيضا:“العاصمة الإدارية” تستهدف 26 مليار جنيه أرباحا قبل الضرائب بنهاية 2023
وقال عباس، إنه من المقرر أن تعلن الشركة عن توقيع 3 شراكات مع مجموعة من كبار المطورين العقاريين بالسوق خلال شهر لتنفيذ مشروعات ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية والمتبقى بها ما يقرب من 5 آلاف فدان.
وأشار إلى أن سياسة الشركة خلال الفترة المقبلة تتضمن طرح مناطق خدمية مرفقة بالكامل من خلال الشراكة مع المطورين العقاريين.
وأضاف أنه من المقرر طرح نحو 50 قطعة أرض قبل نهاية العام الحالى بمساحة تصل لنحو 700 فدان، وتتوزع على أنشطة مختلفة سواء تجارية أو إدارية أو فندقية.
وكشف عباس أنه من المقرر الإعلان عن حزمة من الحوافز للأبنية الخضراء بالعاصمة الإدارية تشجيعا للشركات على الالتزام بمعايير الاستدامة.
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