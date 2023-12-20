تعاونيات البناء تخطط لتنفيذ وحدات سكنية صغيرة للمقبلين على الزواج

MENAFN - Al-Borsa News) تنفيذ مشروع جديد بمنطقة القطامية على مساحة 67 فداناً الانتهاء من تعديل مواد قانون تعاونيات الإسكان خلال شهر يناير المقبل طرح 200 وحدة سكنية فى“العاشر” بنظام التمويل العقارى الإسكان التعاونى لا يستهدف تحقيق الربح ويقدم تسهيلات فى السداد 1.4 مليون وحدة سكنية نفذتها الهيئة طوال تاريخها

قال اللواء مهندس وليد البارودى رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والأمين العام لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، إن الهيئة تخطط لتنفيذ وحدات سكنية صغيرة بمساحة 60 مترا مربعا فى مدينة بدر لتناسب المقبلين على الزواج ولتخفيض تكلفة الوحدة عليهم.

وأضاف البارودى لـ”البورصة”، أن الهيئة انتهت من تصميمات هذه الوحدات، ومن المقرر البدء فى تنفيذها خلال العام المقبل.

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وأوضح أن العام المقبل سوف يشهد تنفيذ مشروع للهيئة بمنطقة القطامية على مساحة 67 فداناً بجوار مشروع“القطامية هايتس”، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع سيتم بالشراكة مع مطورين عقاريين.

وقال البارودى، إن وزير الإسكان أصدر قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة قانون تعاونيات الإسكان برئاسة رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان وعضوية مستشارى هيئة قضايا الدولة، وتم الانتهاء من تعديل ومراجعة 51 مادة من إجمالى 96 مادة.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من مراجعة جميع مواد القانون خلال شهر يناير المقبل ليتم بعدها إرساله إلى مجلس النواب.

وأوضح البارودى، أن الهيئة تعمل خلال الفترة الحالية على إنهاء ملف شكاوى جمعيات الإسكان التعاونى بسبب تأخر مراجعة ميزانيتها، وبالفعل تم مراجعة الكثير من الميزانيات العالقة دون سبب، وهناك ميزانيات أخرى عليها ملاحظات ولا يتم الموافقة عليها لأسباب قانونية وإجرائية، وكذلك ما يتعلق بالجمعيات العمومية لتلك الجمعيات.

وأشار إلى أهمية التعاونيات، قائلا:“هناك العديد من الدول التى يعتمد اقتصادها على التعاونيات فى مجالات عدة كالتعليم والزراعة والبنوك والبريد، وعلى سبيل المثال 42% من اقتصاد دولة كينيا قائم على التعاونيات، وقد ساهمنا فى وضع القانون التعاونى الموحد فى قارة إفريقيا منذ شهرين، كما أن الزراعة فى نيجيريا قائمة على التعاونيات، والمرافق فى الأرجنتين تعتمد على التعاونيات ومصر تعد من أقدم الدول الرائدة فى مجال الإسكان التعاونى”.

وأضاف أن الهيئة تعمل على 6 محاور رئيسية، المحور الأول يتضمن إنشاء مشروعات تعاونية استثمارية، بحيث يتم دعم الوحدات التعاونية من عائد البيع للعناصر الاسثمارية مثل مشروع الهيئة فى بورسعيد.

وأوضح أن المحور الثانى هو إنشاء مجتمعات عصرية للإسكان التعاونى بالمدن الجديدة بحيث يتم توفير الأراضى والتخطيط والتصميم والترفيق مثل مشروعات اللؤلوة فى مدن“6 أكتوبر – القاهرة الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – برج العرب – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة”.

وأشار إلى أن المحور الثالث هو إنشاء مجمعات تعاونية منتجة ذات مقوم اقتصادى“حرفى وزراعى”، والمحور الرابع هو إنشاء مجتمعات تنموية إقليمية لها هدف اقتصادى صناعى مثل مشروع مدينة طربول الصناعية بأطفيح الجديدة.

وقال البارودى، إن المحور الخامس يتضمن المراقبة والتفتيش المالى والإدارى والفنى على جمعيات الإسكان التعاونى والتى يصل عددها 3500 جمعية.

وأضاف:“فيما يتضمن المحور السادس تفعيل دور مصر إقليمياً ودولياً فى مجال التعاونيات وتبادل الخبرات والتفاعل مع التجارب التعاونية الناجحة فى جميع أنحاء العالم”.

وأوضح أن مصر أصبحت خلال الفترة الماضية عضو الحلف التعاونى الدولى، وتولى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان رئاسة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة خلال الفترة من 2022 إلى 2025، بالإضافة إلى تولى رئيس الهيئة، رئاسة المنظمة الإفريقية لتعاونيات الإسكان، ورئاسة المكتب الإقليمى للحلف التعاونى الدولى لمنطقة شمال إفريقيا.

وقال البارودى، إن هيئة تعاونيات البناء سوف تطرح 200 وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان كمرحلة أولى بمساحات تتراوح من 95 إلى 155 مترا مربعا بنظام التمويل العقارى بفائدة 3%، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ الهيئة.

وأضاف أن تسليم الوحدات السكنية كاملة التشطيب يمثل عبئاً على الهيئة نتيجة الزيادات المتتالية فى أسعار خامات التشطيب ولكن يجب تشطيب الوحدات للاستفادة من نظام التمويل العقارى، لافتا إلى أن الهيئة تعمل خلال الفترة الحالية على الانتهاء من الإجراءات المطلوبة مع البنوك لتمويل الوحدات.

وأكد أن الإسكان التعاونى لا يستهدف تحقيق الربح ويقدم تسهيلات فى السداد بمقدم 40% وتقسيط باقى ثمن الوحدة على 7 سنوات، كما تصل فترة التقسيط إلى 10 سنوات فى بعض المشروعات.

وأوضح أن عدد الوحدات التى نفذتها الهيئة فى تاريخها بلغ نحو 1.4 مليون وحدة سكنية نفذت الهيئة منها 212 ألف وحدة ونفذت الجمعيات 1.2 مليون وحدة.

وقال البارودى، إن الهيئة تحصل على الأراضى من جهتين، إما من خلال هيئة المجتمعات العمرانية وذلك فى المدن الجديدة، أو من المحافظات.

وأضاف أن الأراضى تكون بنسبة تخفيض 25% من السعر التقديرى المعلن، والمادة 67 فى القانون الحالى تعطى للجمعيات أحقية الحصول على الأراضى التابعة للدولة بهذا الخصم وقد يزيد إلى 50% فى مدن الصعيد مع إعفاءات ضريبية للأنشطة التجارية والصناعية داخل مشروعات التعاونيات.

وحول مشروعات الهيئة خلال الفترة الحالية، أشار رئيس هيئة تعاونيات البناء إلى مشروع مدينة بورسعيد، والذى يتكون من 3 آلاف وحدة سكنية تعاونية بالإضافة إلى 4 أبراج إدارية يتضمن كل برج 44 وحدة وجراج بسعة 1460 سيارة ومول تجارى ضخم، ويعد هذا المشروع من أهم المشروعات التى أنهتها الهيئة للتغلب على مشكلة الإسكان فى بورسعيد.

وقال إن الهيئة تنفذ مشروع“فرهاش” وهو مجمع تعاونى إنتاجى وحرفى بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ويتكون من 3 مناطق وهى منطقة إسكان بمساحة 10 آلاف متر مربع، ومنطقة حرفية على مساحة 23 ألف متر، والمنطقة الثالثة وهى التجارية ومقسمة إلى مساحتين أحدهما 4500 متر والثانية 2500 متر متضمنة محلات تجارية وخدمات تعليمية.

وأضاف أن المشروع يضم 7 عمارات بإجمالى 140 وحدة، و73 ورشة و111 محلاً وذلك كمرحلة أولى.

وأوضح أن الهيئة تنفذ بمشاركة مطورين مصريين وأجانب مشروع مدينة“طربول” بمنطقة“أطفيح”، والذى بدأ العمل به منذ عامين تقريباً، ومخطط تنفيذه على 9 مراحل والانتهاء منه خلال 15 عاماً.

وأشار إلى أن المشروع بنشاط صناعى وسكنى ويقع على مساحة 26 ألف فدان، ويضم 13 ألف منشأة صناعية تضم العديد من الصناعات الغذائية والسيارات الكهربائية ومدينة للرخام بجانب العمارات السكنية وقرية ريفية.

وقال البارودى، إن الهيئة طرحت مؤخراً 361 وحدة سكنية بمشروعات“اللؤلؤة” فى 4 مدن جديدة هى القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وهى وحدات“نصف تشطيب” ولاقت إقبالاً كبيراً من العملاء وتم بيع الوحدات بالكامل.