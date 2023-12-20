تعاونيات البناء تخطط لتنفيذ وحدات سكنية صغيرة للمقبلين على الزواج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تنفيذ مشروع جديد بمنطقة القطامية على مساحة 67 فداناً
الانتهاء من تعديل مواد قانون تعاونيات الإسكان خلال شهر يناير المقبل
طرح 200 وحدة سكنية فى“العاشر” بنظام التمويل العقارى
الإسكان التعاونى لا يستهدف تحقيق الربح ويقدم تسهيلات فى السداد
1.4 مليون وحدة سكنية نفذتها الهيئة طوال تاريخها
قال اللواء مهندس وليد البارودى رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والأمين العام لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، إن الهيئة تخطط لتنفيذ وحدات سكنية صغيرة بمساحة 60 مترا مربعا فى مدينة بدر لتناسب المقبلين على الزواج ولتخفيض تكلفة الوحدة عليهم.
وأضاف البارودى لـ”البورصة”، أن الهيئة انتهت من تصميمات هذه الوحدات، ومن المقرر البدء فى تنفيذها خلال العام المقبل.
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وأوضح أن العام المقبل سوف يشهد تنفيذ مشروع للهيئة بمنطقة القطامية على مساحة 67 فداناً بجوار مشروع“القطامية هايتس”، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع سيتم بالشراكة مع مطورين عقاريين.
وقال البارودى، إن وزير الإسكان أصدر قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة قانون تعاونيات الإسكان برئاسة رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان وعضوية مستشارى هيئة قضايا الدولة، وتم الانتهاء من تعديل ومراجعة 51 مادة من إجمالى 96 مادة.
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من مراجعة جميع مواد القانون خلال شهر يناير المقبل ليتم بعدها إرساله إلى مجلس النواب.
وأوضح البارودى، أن الهيئة تعمل خلال الفترة الحالية على إنهاء ملف شكاوى جمعيات الإسكان التعاونى بسبب تأخر مراجعة ميزانيتها، وبالفعل تم مراجعة الكثير من الميزانيات العالقة دون سبب، وهناك ميزانيات أخرى عليها ملاحظات ولا يتم الموافقة عليها لأسباب قانونية وإجرائية، وكذلك ما يتعلق بالجمعيات العمومية لتلك الجمعيات.
وأشار إلى أهمية التعاونيات، قائلا:“هناك العديد من الدول التى يعتمد اقتصادها على التعاونيات فى مجالات عدة كالتعليم والزراعة والبنوك والبريد، وعلى سبيل المثال 42% من اقتصاد دولة كينيا قائم على التعاونيات، وقد ساهمنا فى وضع القانون التعاونى الموحد فى قارة إفريقيا منذ شهرين، كما أن الزراعة فى نيجيريا قائمة على التعاونيات، والمرافق فى الأرجنتين تعتمد على التعاونيات ومصر تعد من أقدم الدول الرائدة فى مجال الإسكان التعاونى”.
وأضاف أن الهيئة تعمل على 6 محاور رئيسية، المحور الأول يتضمن إنشاء مشروعات تعاونية استثمارية، بحيث يتم دعم الوحدات التعاونية من عائد البيع للعناصر الاسثمارية مثل مشروع الهيئة فى بورسعيد.
وأوضح أن المحور الثانى هو إنشاء مجتمعات عصرية للإسكان التعاونى بالمدن الجديدة بحيث يتم توفير الأراضى والتخطيط والتصميم والترفيق مثل مشروعات اللؤلوة فى مدن“6 أكتوبر – القاهرة الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – برج العرب – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة”.
وأشار إلى أن المحور الثالث هو إنشاء مجمعات تعاونية منتجة ذات مقوم اقتصادى“حرفى وزراعى”، والمحور الرابع هو إنشاء مجتمعات تنموية إقليمية لها هدف اقتصادى صناعى مثل مشروع مدينة طربول الصناعية بأطفيح الجديدة.
وقال البارودى، إن المحور الخامس يتضمن المراقبة والتفتيش المالى والإدارى والفنى على جمعيات الإسكان التعاونى والتى يصل عددها 3500 جمعية.
وأضاف:“فيما يتضمن المحور السادس تفعيل دور مصر إقليمياً ودولياً فى مجال التعاونيات وتبادل الخبرات والتفاعل مع التجارب التعاونية الناجحة فى جميع أنحاء العالم”.
وأوضح أن مصر أصبحت خلال الفترة الماضية عضو الحلف التعاونى الدولى، وتولى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان رئاسة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة خلال الفترة من 2022 إلى 2025، بالإضافة إلى تولى رئيس الهيئة، رئاسة المنظمة الإفريقية لتعاونيات الإسكان، ورئاسة المكتب الإقليمى للحلف التعاونى الدولى لمنطقة شمال إفريقيا.
وقال البارودى، إن هيئة تعاونيات البناء سوف تطرح 200 وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان كمرحلة أولى بمساحات تتراوح من 95 إلى 155 مترا مربعا بنظام التمويل العقارى بفائدة 3%، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ الهيئة.
وأضاف أن تسليم الوحدات السكنية كاملة التشطيب يمثل عبئاً على الهيئة نتيجة الزيادات المتتالية فى أسعار خامات التشطيب ولكن يجب تشطيب الوحدات للاستفادة من نظام التمويل العقارى، لافتا إلى أن الهيئة تعمل خلال الفترة الحالية على الانتهاء من الإجراءات المطلوبة مع البنوك لتمويل الوحدات.
وأكد أن الإسكان التعاونى لا يستهدف تحقيق الربح ويقدم تسهيلات فى السداد بمقدم 40% وتقسيط باقى ثمن الوحدة على 7 سنوات، كما تصل فترة التقسيط إلى 10 سنوات فى بعض المشروعات.
وأوضح أن عدد الوحدات التى نفذتها الهيئة فى تاريخها بلغ نحو 1.4 مليون وحدة سكنية نفذت الهيئة منها 212 ألف وحدة ونفذت الجمعيات 1.2 مليون وحدة.
وقال البارودى، إن الهيئة تحصل على الأراضى من جهتين، إما من خلال هيئة المجتمعات العمرانية وذلك فى المدن الجديدة، أو من المحافظات.
وأضاف أن الأراضى تكون بنسبة تخفيض 25% من السعر التقديرى المعلن، والمادة 67 فى القانون الحالى تعطى للجمعيات أحقية الحصول على الأراضى التابعة للدولة بهذا الخصم وقد يزيد إلى 50% فى مدن الصعيد مع إعفاءات ضريبية للأنشطة التجارية والصناعية داخل مشروعات التعاونيات.
وحول مشروعات الهيئة خلال الفترة الحالية، أشار رئيس هيئة تعاونيات البناء إلى مشروع مدينة بورسعيد، والذى يتكون من 3 آلاف وحدة سكنية تعاونية بالإضافة إلى 4 أبراج إدارية يتضمن كل برج 44 وحدة وجراج بسعة 1460 سيارة ومول تجارى ضخم، ويعد هذا المشروع من أهم المشروعات التى أنهتها الهيئة للتغلب على مشكلة الإسكان فى بورسعيد.
وقال إن الهيئة تنفذ مشروع“فرهاش” وهو مجمع تعاونى إنتاجى وحرفى بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ويتكون من 3 مناطق وهى منطقة إسكان بمساحة 10 آلاف متر مربع، ومنطقة حرفية على مساحة 23 ألف متر، والمنطقة الثالثة وهى التجارية ومقسمة إلى مساحتين أحدهما 4500 متر والثانية 2500 متر متضمنة محلات تجارية وخدمات تعليمية.
وأضاف أن المشروع يضم 7 عمارات بإجمالى 140 وحدة، و73 ورشة و111 محلاً وذلك كمرحلة أولى.
وأوضح أن الهيئة تنفذ بمشاركة مطورين مصريين وأجانب مشروع مدينة“طربول” بمنطقة“أطفيح”، والذى بدأ العمل به منذ عامين تقريباً، ومخطط تنفيذه على 9 مراحل والانتهاء منه خلال 15 عاماً.
وأشار إلى أن المشروع بنشاط صناعى وسكنى ويقع على مساحة 26 ألف فدان، ويضم 13 ألف منشأة صناعية تضم العديد من الصناعات الغذائية والسيارات الكهربائية ومدينة للرخام بجانب العمارات السكنية وقرية ريفية.
وقال البارودى، إن الهيئة طرحت مؤخراً 361 وحدة سكنية بمشروعات“اللؤلؤة” فى 4 مدن جديدة هى القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وهى وحدات“نصف تشطيب” ولاقت إقبالاً كبيراً من العملاء وتم بيع الوحدات بالكامل.
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