2 مليار جنيه استثمارات SAK للتطوير فى العاصمة الإدارية

MENAFN - Al-Borsa News) ضخ 300 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية لمشروعات الشركة العام المقبل الانتهاء من تسليم وحدات مشروع“سوينيو” السكنى خلال 2024 الشركة تعتمد على التمويل الذاتى بمشروعاتها وتدرس آليات جديدة %30 من مبيعات الشركة للأجانب والمصريين العاملين بالخارج وخاصة دول الخليج الشركة تدرس عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة فى بعض المناطق الحيوية %30 زيادة متوقعة فى أسعار العقارات مع بداية العام الجديد

قال المهندس أحمد قدرى رئيس مجلس إدارة شركة SAK للتطوير العقارى، إن الشركة تنفذ 3 مشروعات متنوعة فى العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تصل 2 مليار جنيه.

وأضاف قدرى لـ”البورصة”، أن شركة SAK تستهدف ضخ 300 مليون جنيه خلال العام المقبل لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية وفقا لخطط التنفيذ الموضوعة.

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وأوضح أن الشركة استطاعت تسويق المشاريع بنسبة تقترب من 100%، وتابع:“الأجزاء التجارية بالمولات سيتم إدارتها من قبل الشركة بنظام الفرانشايز لعدد من العلامات التجارية، والتى تعاقدت معها الشركة بالفعل للتواجد داخل المشروعات”.

وقال إن خطة تسليمات الشركة تتضمن تسليم 190 وحدة خلال الأيام المقبلة بمشروع“سوينيو” السكنى بمنطقة R7 فى العاصمة الإدارية.

وأضاف قدرى، أن الشركة انتهت من تسليم 90 وحدة بالمشروع للعملاء خلال الفترة الماضية، ومن المستهدف تسليم المشروع بالكامل خلال العام المقبل.

وأوضح أن شركة SAK للتطوير العقارى، تنفذ 3 مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة بنشاط سكنى وإدارى وتجارى وفندقى.

وقال إن مراحل الإنشاءات بالمشروعات الثلاثة تسير بمعدلات كبيرة ووفقا للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء.

وأضاف أنه تم الانتهاء من عمليات الحفر والإحلال بمشروع“The V Hub” والذى يقام على مساحة 7500 متر مربع بارتفاع أرضى و3 أدوار متكررة بإجمالى مساحة بنائية تتجاوز 11 ألف متر مربع، وتم البدء فى أعمال الهيكل الخرسانى للمشروع.

وأوضح قدرى، أن مشروع ((إيليت Elite)) يطور بالشراكة بين“SAK” وشركة“لاند مارك”، ويضم مبنيين إدارى وتجارى وفندقى على مساحة 6 آلاف متر مربع بارتفاع أرضى و7 أدوار متكررة.

وقال إن نسبة الإنشاءات بالمشروع تجاوزت 75%، وتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى والمبانى بشكل كامل، والتعاقد مع شركة خاصة بتشطيب الواجهات والتى تقترب من عملية التشطيب الخارجى للمبنى لبدء تسليمه للعملاء خلال الربع الثالث من عام 2024.

وأضاف أن مشروع“سوينيو Sueño” هو مشروع الشركة السكنى، وقامت الشركة ببدء تسليم المرحلتين الأولى والثانية منذ 4 أشهر بإجمالى نسبة تسليمات بلغت 50% من وحدات المشروع وتجاوزت معدلات الإنشاء للشق السكنى داخل المشروع 85%، وسيتم تسليمه بالكامل بنهاية عام 2024.

وأوضح أن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى فى تنفيذ كافة مشروعاتها نظرا لامتلاكها ملاءة مالية كبيرة.

وتابع قدرى:“يمكن خلال الفترة المقبلة دراسة الحصول على آليات تمويلية جديدة كالاقتراض من البنوك إذا استدعى الأمر ذلك فى مشروعات مستقبلية”.

وأشار إلى أن الشركة تركز خلال الفترة الحالية على سرعة تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليمات المحددة للعملاء.

وقال إن 30% من عملاء الشركة من الأجانب والمصريين العاملين بالخارج وخاصة من دول الخليج مما يتماشى مع خطة الدولة للتوسع فى تصدير العقار المصرى.

وأضاف أن الشركة تتخذ العديد من الإجراءات للتحوط من زيادة أسعار مواد البناء المتتالية من خلال الإسراع فى تنفيذ الإنشاءات وعدم طرح وحدات المشروع للبيع إلا بعد الانتهاء من 50% من الإنشاءات والاحتفاظ بنسبة تقترب من 30% من عدد الوحدات بالمشروعات كمخزون وطرحها للبيع بعد إتمام المشروع فضلا عن مراجعة الأسعار بشكل مستمر.

وأوضح قدرى، أن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة فى بعض المناطق الحيوية لطرح مشروع جديد يتماشى مع الاستراتيجية الخاصة بالتوسع فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.

وقال إن توسع شركات التطوير العقارى بالأسواق الخارجية لاسيما السعودية خلال الفترة الحالية ينعكس بشكل إيجابى على القطاع العقارى ككل لأنه يفتح أسواقا جديدة ويعزز من الفرص الاستثمارية المطروحة أمام الشركات.

وأشار إلى أن العمل خارج مصر ليس بالأمر السهل ويجب إعداد الدراسات الجيدة وعدم التسرع لتحقيق عوائد إيجابية من المشروعات.

وأضاف أن شركة SAK للتطوير العقارى، تعمل خارج مصر منذ سنوات وخاصة فى الإمارات والسعودية والبحرين، وأوضح قدرى، أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة دراسة العديد من الفرص الاستثمارية بالسعودية للتوسع خارجيا.

وأشاد بتوسع شركات التطوير العقارى فى المشاركة بالمعارض الخارجية لاسيما السعودية خلال الفترة الحالية لما لها من جوانب إيجابية على القطاع العقارى كما أنها تساهم فى تنشيط ملف تصدير العقار لأن الهدف منها هو جذب المستثمر الأجنبى.

وأشار إلى أهمية العمل على تحسين آلية التمويل العقارى باعتبارها أهم المحفزات المطلوبة لتحقيق انتعاشة فى السوق، لافتا إلى ضرورة أن تشمل الوحدات تحت الإنشاء، وذلك لتوفير السيولة للمطورين تمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم وتحفيزهم على طرح مشروعات جديدة.

وقال قدرى، إن العام الجارى شهد تحقيق شركات التطوير العقارى لمبيعات قياسية لم يشهدها السوق العقارى من قبل متوقعا استمرار زيادة المبيعات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن القطاع العقارى هو الاختيار الأفضل للمصريين للحفاظ على مدخراتهم.

وأضاف أن السوق العقارى سوف يشهد زيادات من 20% إلى 30% فى أسعار العقارات مع بداية العام المقبل، وأوضح قدرى، أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تتجاوز 100% خلال العام الجارى نتيجة زيادات أسعار المواد الخام.

وقال إنه يجب على المطورين تغيير سياسة البيع المتبعة بالسوق العقارى من خلال تقليل سنوات التقسيط، لافتا إلى أن فترة سداد ثمن الوحدة يجب ألا تتجاوز 5 سنوات فى ظل ما نواجهه من ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق وما نتج عنه من ارتفاعات كبيرة فى أسعار مواد البناء وخامات التشطيب.

وأشاد قدرى بالإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة للتيسير على المطورين العقاريين سواء من قبل شركة العاصمة الإدارية أو هيئة المجتمعات العمرانية، من خلال منح فترات تنفيذ إضافية أو السعى لإيجاد حلول مختلفة ومناقشة جميع المشكلات مع المطورين.