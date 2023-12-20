ضخ 60 مليار جنيه بقطاع المرافق بالمرحلة الأولى من حياة كريمة

MENAFN - Al-Borsa News) استثمارات مياه الشرب والصرف بالمبادرة ستصل 144 مليار جنيه بنهاية العام المقبل إعلان مدن مصر مغطاة بالكامل بخدمة الصرف الصحى نهاية 2024 25.3 مليار جنيه مخصصات قطاع المرافق فى ميزانية العام المالى الحالى تجهيز الأراضى والتصميمات للمرحلتين الثانية والثالثة من“حياة كريمة” تنفيذ 99 محطة تحلية بطاقة إنتاجية 1.2 مليون متر مكعب فى اليوم

قال المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، إنه تم ضخ نحو 60 مليار جنيه بقطاع المرافق ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة“حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى.

وأضاف الرفاعى لـ”البورصة”، أن مشروعات مبادرة“حياة كريمة” موزعة على 3 مراحل، وبلغ إجمالى استثمارات المرحلة الأولى 400 مليار جنيه.

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وأشار إلى أن معدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة تسير بشكل جيد وفقا للجداول الزمنية، ومن المخطط أن تصل استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمبادرة إلى 144 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

وأوضح أن مشروعات المرافق بمبادرة“حياة كريمة” تتضمن محطات معالجة الصرف الصحى ومحطات مياه الشرب، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف، فضلاً عن الوصلات المنزلية للمواطنين.

وقال الرفاعى، إنه جار تنفيذ 3575 مشروع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة“حياة كريمة”، وتم الانتهاء من 1815 مشروعاً حتى الآن، ومن المستهدف الانتهاء من جميع المشروعات بنهاية العام المقبل، ودخول مشروعات جديدة مع البدء فى المرحلة الثانية من المبادرة.

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ 89 مشروعاً لمحطات معالجة الصرف الصحى بطاقة استيعابية 1.1 مليون متر مكعب فى اليوم، بإجمالى استثمارات 26.1 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 6 محطات حتى الآن.

وأوضح الرفاعى، أنه جار تنفيذ 982 مشروعاً لشبكات الصرف الصحى بإجمالى استثمارات 84 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 374 مشروعاً حتى الآن.

وقال إنه يتم تنفيذ 182 مشروعاً لمحطات مياه الشرب بطاقة استيعابية 1.25 مليون متر مكعب فى اليوم بإجمالى استثمارات 12.9 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 86 محطة بالكامل.

وأضاف أنه جار تنفيذ 719 مشروعاً لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بإجمالى استثمارات 6.7 مليار جنيه، و132 مشروعاً لمد وتدعيم شبكات الصرف الصحى بإجمالى استثمارات 1.5 مليار جنيه.

كما يجرى توصيل 1471 وصلة منزلية للمواطنين بإجمالى استثمارات 12.4 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 548 وصلة منزلية حتى الآن.

وأوضح الرفاعى، أنه تم رصد تريليون جنيه فى بداية مبادرة“حياة كريمة” لجميع المراحل، ولكن مع ارتفاع الأسعار بشكل مستمر ودخول مشروعات جديدة ضمن المباردة، فمن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات تلك القيمة.

وأشار إلى وجود تكليفات بالانتهاء من جميع احتياجات القرى المصرية وليس الصرف الصحى ومياه الشرب فقط، حيث سيتم توصيل الخدمات من مياه شرب وصرف صحى وغاز طبيعى واتصالات وإنترنت وتطوير لشبكات الكهرباء وسكن كريم وتطوير المستشفيات.

وقال إن وزارة الإسكان تغلبت على عدد كبير من التحديات التى واجهتها عند البدء فى مبادرة“حياة كريمة” أهمها أزمة توفير الأراضى لتنفيذ محطات رفع المياه داخل القرى، موضحا أن الأرض يجب أن تكون تبرع من الأهالى أو من أملاك الدولة.

وأضاف أنه كان يوجد قصور فى قطاع مياه الشرب على مدار 50 عاما، إذ كانت نسبة التغطية لمياه الشرب 97% على مستوى الجمهورية فى عام 2014، وتم رفع النسبة إلى 98.6%، لافتا إلى أن جزءاً كبيراً من الأماكن المغطاة كانت تحتاج لصيانة، وتم تدعيم الخدمة فى هذه المناطق.

وقال إنه جار التخطيط وتجهيز الأراضى والتصميمات للمرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة“حياة كريمة”، ويتم التنسيق مع المحافظين والأهالى، وتوفير استشاريين لعمل التصميمات اللازمة للبدء فى التنفيد.

وأوضح أن وزارة الإسكان نفذت 99 محطة تحلية، بطاقة إنتاجية 1.2 مليون متر مكعب فى اليوم، ومن المستهدف زيادة عدد المحطات إلى 110 محطات بنهاية عام 2024 بطاقة 1.4 مليون متر مكعب فى اليوم.

وأشار الرفاعى، إلى أنه جار تنفيذ 11 محطة تحلية فى الوقت الحالى بطاقة 228 ألف متر مكعب فى اليوم، بإجمالى استثمارات 4 مليارات جنيه تقريباً.

وقال معاون وزير الإسكان، إن محطات التحلية تُعد بديلاً استراتيجياً وتوجها للدولة المصرية وليس وزارة الإسكان فقط، حيث تم وضع استراتيجية لمحطات التحلية بالتعاون مع وزارات الموارد المائية والرى، والتخطيط، والتعاون الدولى، والتنمية المحلية.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ محطات التحلية وفقاً لخطة خمسية بدأت عام 2020 وتستمر حتى عام 2050، ومستهدف إنتاج 10 ملايين متر مكعب من المياه فى اليوم بحلول عام 2050.

وأوضح الرفاعى، أن المرحلة الأولى لخطة محطات التحلية تتضمن تغذية محطات التحلية للمحافظات الحدودية، ثم تغذية كل المدن القريبة من محطات التحلية، ويتم بعدها التوسع خارج المحافظات الحدودية.

وأشار إلى أنه تم إنشاء محطات تحلية فى بورسعيد والدقهلية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.

وقال الرفاعى، إنه لن يتم إنشاء محطات سطحية تنقل مياه نهر النيل للمدن الساحلية، طالما يمكن إنشاء محطات تحلية لخدمتها، وذلك لأن التكلفة كبيرة جدا، فضلاً عن صعوبة تأمين خطوط المياه لمسافات طويلة.

وأضاف أن المواطنين المخالفين الموجودين خارج الحيز العمرانى سيتم توصيل مياه الشرب لهم بمجرد التصالح وفق قانون التصالح الجديد.

وأوضح أن قطاع الصرف الصحى كان التحدى الأكبر للدولة المصرية، حيث كان 76% من سكان المدن فقط يتم تغطيتهم بالصرف الصحى، وتم رفع النسبة إلى 94% من المدن.

وأشار الرفاعى، إلى أنه من المستهدف إعلان تغطية مدن مصر بالكامل بخدمة الصرف الصحى بنسبة 100% بنهاية العام المقبل.

وقال إنه طبقاً لرؤية مصر 2030 من المخطط أن نصل بتغطية الصرف الصحى إلى 100% من محافظات الجمهورية.

وأضاف أنه يتم مراعاة البعد الاقتصادى للأهالى عند تنفيذ المشروعات من خلال زيادة فرص العمل عبر الاستعانة بالمقاولين المحليين، والاعتماد على مكونات محلية بالمشروعات.

وأوضح معاون وزير الإسكان، أنه تم تخصيص 25.3 مليار جنيه فى ميزانية العام المالى الحالى لقطاع المرافق لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال إنه من المستهدف تنفيذ 35 مشروعا لمياه الشرب بطاقة 440.4 ألف متر مكعب فى اليوم، بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه، وذلك بالتوازى مع مبادرة“حياة كريمة”.

وأضاف أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ 46 مشروعاً ضمن قطاع الصرف الصحى بالمدن، بإجمالى تكلفة 12 مليار جنيه.

وأوضح الرفاعى، أنه سيتم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى فى 77 قرية، بإجمالى استثمارات 4.1 مليار جنيه.