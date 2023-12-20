ضخ 60 مليار جنيه بقطاع المرافق بالمرحلة الأولى من حياة كريمة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استثمارات مياه الشرب والصرف بالمبادرة ستصل 144 مليار جنيه بنهاية العام المقبل
إعلان مدن مصر مغطاة بالكامل بخدمة الصرف الصحى نهاية 2024
25.3 مليار جنيه مخصصات قطاع المرافق فى ميزانية العام المالى الحالى
تجهيز الأراضى والتصميمات للمرحلتين الثانية والثالثة من“حياة كريمة”
تنفيذ 99 محطة تحلية بطاقة إنتاجية 1.2 مليون متر مكعب فى اليوم
قال المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، إنه تم ضخ نحو 60 مليار جنيه بقطاع المرافق ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة“حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى.
وأضاف الرفاعى لـ”البورصة”، أن مشروعات مبادرة“حياة كريمة” موزعة على 3 مراحل، وبلغ إجمالى استثمارات المرحلة الأولى 400 مليار جنيه.
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وأشار إلى أن معدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة تسير بشكل جيد وفقا للجداول الزمنية، ومن المخطط أن تصل استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمبادرة إلى 144 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
وأوضح أن مشروعات المرافق بمبادرة“حياة كريمة” تتضمن محطات معالجة الصرف الصحى ومحطات مياه الشرب، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف، فضلاً عن الوصلات المنزلية للمواطنين.
وقال الرفاعى، إنه جار تنفيذ 3575 مشروع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة“حياة كريمة”، وتم الانتهاء من 1815 مشروعاً حتى الآن، ومن المستهدف الانتهاء من جميع المشروعات بنهاية العام المقبل، ودخول مشروعات جديدة مع البدء فى المرحلة الثانية من المبادرة.
وأضاف أنه جارٍ تنفيذ 89 مشروعاً لمحطات معالجة الصرف الصحى بطاقة استيعابية 1.1 مليون متر مكعب فى اليوم، بإجمالى استثمارات 26.1 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 6 محطات حتى الآن.
وأوضح الرفاعى، أنه جار تنفيذ 982 مشروعاً لشبكات الصرف الصحى بإجمالى استثمارات 84 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 374 مشروعاً حتى الآن.
وقال إنه يتم تنفيذ 182 مشروعاً لمحطات مياه الشرب بطاقة استيعابية 1.25 مليون متر مكعب فى اليوم بإجمالى استثمارات 12.9 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 86 محطة بالكامل.
وأضاف أنه جار تنفيذ 719 مشروعاً لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بإجمالى استثمارات 6.7 مليار جنيه، و132 مشروعاً لمد وتدعيم شبكات الصرف الصحى بإجمالى استثمارات 1.5 مليار جنيه.
كما يجرى توصيل 1471 وصلة منزلية للمواطنين بإجمالى استثمارات 12.4 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 548 وصلة منزلية حتى الآن.
وأوضح الرفاعى، أنه تم رصد تريليون جنيه فى بداية مبادرة“حياة كريمة” لجميع المراحل، ولكن مع ارتفاع الأسعار بشكل مستمر ودخول مشروعات جديدة ضمن المباردة، فمن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات تلك القيمة.
وأشار إلى وجود تكليفات بالانتهاء من جميع احتياجات القرى المصرية وليس الصرف الصحى ومياه الشرب فقط، حيث سيتم توصيل الخدمات من مياه شرب وصرف صحى وغاز طبيعى واتصالات وإنترنت وتطوير لشبكات الكهرباء وسكن كريم وتطوير المستشفيات.
وقال إن وزارة الإسكان تغلبت على عدد كبير من التحديات التى واجهتها عند البدء فى مبادرة“حياة كريمة” أهمها أزمة توفير الأراضى لتنفيذ محطات رفع المياه داخل القرى، موضحا أن الأرض يجب أن تكون تبرع من الأهالى أو من أملاك الدولة.
وأضاف أنه كان يوجد قصور فى قطاع مياه الشرب على مدار 50 عاما، إذ كانت نسبة التغطية لمياه الشرب 97% على مستوى الجمهورية فى عام 2014، وتم رفع النسبة إلى 98.6%، لافتا إلى أن جزءاً كبيراً من الأماكن المغطاة كانت تحتاج لصيانة، وتم تدعيم الخدمة فى هذه المناطق.
وقال إنه جار التخطيط وتجهيز الأراضى والتصميمات للمرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة“حياة كريمة”، ويتم التنسيق مع المحافظين والأهالى، وتوفير استشاريين لعمل التصميمات اللازمة للبدء فى التنفيد.
وأوضح أن وزارة الإسكان نفذت 99 محطة تحلية، بطاقة إنتاجية 1.2 مليون متر مكعب فى اليوم، ومن المستهدف زيادة عدد المحطات إلى 110 محطات بنهاية عام 2024 بطاقة 1.4 مليون متر مكعب فى اليوم.
وأشار الرفاعى، إلى أنه جار تنفيذ 11 محطة تحلية فى الوقت الحالى بطاقة 228 ألف متر مكعب فى اليوم، بإجمالى استثمارات 4 مليارات جنيه تقريباً.
وقال معاون وزير الإسكان، إن محطات التحلية تُعد بديلاً استراتيجياً وتوجها للدولة المصرية وليس وزارة الإسكان فقط، حيث تم وضع استراتيجية لمحطات التحلية بالتعاون مع وزارات الموارد المائية والرى، والتخطيط، والتعاون الدولى، والتنمية المحلية.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ محطات التحلية وفقاً لخطة خمسية بدأت عام 2020 وتستمر حتى عام 2050، ومستهدف إنتاج 10 ملايين متر مكعب من المياه فى اليوم بحلول عام 2050.
وأوضح الرفاعى، أن المرحلة الأولى لخطة محطات التحلية تتضمن تغذية محطات التحلية للمحافظات الحدودية، ثم تغذية كل المدن القريبة من محطات التحلية، ويتم بعدها التوسع خارج المحافظات الحدودية.
وأشار إلى أنه تم إنشاء محطات تحلية فى بورسعيد والدقهلية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.
وقال الرفاعى، إنه لن يتم إنشاء محطات سطحية تنقل مياه نهر النيل للمدن الساحلية، طالما يمكن إنشاء محطات تحلية لخدمتها، وذلك لأن التكلفة كبيرة جدا، فضلاً عن صعوبة تأمين خطوط المياه لمسافات طويلة.
وأضاف أن المواطنين المخالفين الموجودين خارج الحيز العمرانى سيتم توصيل مياه الشرب لهم بمجرد التصالح وفق قانون التصالح الجديد.
وأوضح أن قطاع الصرف الصحى كان التحدى الأكبر للدولة المصرية، حيث كان 76% من سكان المدن فقط يتم تغطيتهم بالصرف الصحى، وتم رفع النسبة إلى 94% من المدن.
وأشار الرفاعى، إلى أنه من المستهدف إعلان تغطية مدن مصر بالكامل بخدمة الصرف الصحى بنسبة 100% بنهاية العام المقبل.
وقال إنه طبقاً لرؤية مصر 2030 من المخطط أن نصل بتغطية الصرف الصحى إلى 100% من محافظات الجمهورية.
وأضاف أنه يتم مراعاة البعد الاقتصادى للأهالى عند تنفيذ المشروعات من خلال زيادة فرص العمل عبر الاستعانة بالمقاولين المحليين، والاعتماد على مكونات محلية بالمشروعات.
وأوضح معاون وزير الإسكان، أنه تم تخصيص 25.3 مليار جنيه فى ميزانية العام المالى الحالى لقطاع المرافق لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
وقال إنه من المستهدف تنفيذ 35 مشروعا لمياه الشرب بطاقة 440.4 ألف متر مكعب فى اليوم، بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه، وذلك بالتوازى مع مبادرة“حياة كريمة”.
وأضاف أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ 46 مشروعاً ضمن قطاع الصرف الصحى بالمدن، بإجمالى تكلفة 12 مليار جنيه.
وأوضح الرفاعى، أنه سيتم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى فى 77 قرية، بإجمالى استثمارات 4.1 مليار جنيه.
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