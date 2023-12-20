أول يناير.. تسليم 130 عمارة سكنية بمشروع جنة بالمنصورة الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة سيبدأ في تسليم 130 عمارة بمشروع جنة 1 بالمنطقة الأولى بالمرحلة الأولى بالمدينة، وذلك بداية من 1 يناير وحتى 24 أبريل 2024، والمحجوزة بنظام الحجز الإلكتروني“online” بتاريخ 15 يناير 2023 .
وأضاف وزير الإسكان، في بيان، أن مدينة المنصورة الجديدة، تضم 19431 وحدة سكنية (6096 وحدة إسكان لمنخفضي الدخل – 11232 وحدة إسكان متوسط – 2103 فيلات إسكان متميز)، وشواطئ مفتوحة للأسرة المصرية، وساحات للاحتفال والترفيه“كورنيش أهل مصر”، مشيرا إلى أن مدينة المنصورة الجديدة مدينة حيوية بالأنشطة، كما أنها مدينة خضراء، بها 1800 فدان مساحات خضراء، وتمثل 25% من إجمالي مساحة المدينة، كما تضم الكورنيش وهو محور أخضر ترفيهي، ومحاور الطرق الرئيسية بالمدينة محاور خضراء، بجانب الحدائق المركزية الخضراء – الحديقة الجنوبية، إضافة إلى أنها مدينة تدعم حركة المشاة والدراجات، حيث يوجد بها 9 كم مسارات للمشاة والدراجات.
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بدوره، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة المهندس محمد الغمراوى، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين، 9 و10، يوم 1 يناير، ووحدات العمارتين 11 و12، يوم 2 يناير ووحدات العمارتين 13 و14، يوم 3 يناير ووحدات العمارتين 15 و16، يوم 4 يناير ووحدات العمارتين 17 و18، يوم الإثنين 8 يناير، ثم بقية الوحدات تباعا.
المصدر:
MENAFN20122023000202011048ID1107633269
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