أول يناير.. تسليم 130 عمارة سكنية بمشروع جنة بالمنصورة الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة سيبدأ في تسليم 130 عمارة بمشروع جنة 1 بالمنطقة الأولى بالمرحلة الأولى بالمدينة، وذلك بداية من 1 يناير وحتى 24 أبريل 2024، والمحجوزة بنظام الحجز الإلكتروني“online” بتاريخ 15 يناير 2023 .

وأضاف وزير الإسكان، في بيان، أن مدينة المنصورة الجديدة، تضم 19431 وحدة سكنية (6096 وحدة إسكان لمنخفضي الدخل – 11232 وحدة إسكان متوسط – 2103 فيلات إسكان متميز)، وشواطئ مفتوحة للأسرة المصرية، وساحات للاحتفال والترفيه“كورنيش أهل مصر”، مشيرا إلى أن مدينة المنصورة الجديدة مدينة حيوية بالأنشطة، كما أنها مدينة خضراء، بها 1800 فدان مساحات خضراء، وتمثل 25% من إجمالي مساحة المدينة، كما تضم الكورنيش وهو محور أخضر ترفيهي، ومحاور الطرق الرئيسية بالمدينة محاور خضراء، بجانب الحدائق المركزية الخضراء – الحديقة الجنوبية، إضافة إلى أنها مدينة تدعم حركة المشاة والدراجات، حيث يوجد بها 9 كم مسارات للمشاة والدراجات.

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بدوره، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة المهندس محمد الغمراوى، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين، 9 و10، يوم 1 يناير، ووحدات العمارتين 11 و12، يوم 2 يناير ووحدات العمارتين 13 و14، يوم 3 يناير ووحدات العمارتين 15 و16، يوم 4 يناير ووحدات العمارتين 17 و18، يوم الإثنين 8 يناير، ثم بقية الوحدات تباعا.

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