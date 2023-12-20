هشام رمضان ممثلاً لشركات الحياة بالاتحاد المصري للتأمين

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
“النواب” يوافق على منحة لتعزيز الاستثمارات وسبل المعيشة في مدينة دهب وزيرة الهجرة تبحث استفادة المصريين بالخارج من خدمات البريد “القصير”: التركيز على البحوث التطبيقية واستنباط أصناف من المحاصيل الاستراتيجية
فاز هشام رمضان العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة بمنصب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين ممثلا للشركات التي تمارس تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
وعقد الاتحاد المصري للتأمين بمقره اليوم الثلاثاء، اجتماع الجمعية العامة للاتحاد، لإجراء انتخابات على منصب عضو مجلس إدارة الاتحاد ممثلا لشركات التأمين التي تمارس تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وذلك لاستكمال نصاب المجلس.
MENAFN20122023000202011048ID1107633267
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.