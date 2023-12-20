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هشام رمضان ممثلاً لشركات الحياة بالاتحاد المصري للتأمين

12/20/2023 8:15:19 AM
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فاز هشام رمضان العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة بمنصب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين ممثلا للشركات التي تمارس تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

وعقد الاتحاد المصري للتأمين بمقره اليوم الثلاثاء، اجتماع الجمعية العامة للاتحاد، لإجراء انتخابات على منصب عضو مجلس إدارة الاتحاد ممثلا لشركات التأمين التي تمارس تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وذلك لاستكمال نصاب المجلس.

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