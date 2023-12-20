هشام رمضان ممثلاً لشركات الحياة بالاتحاد المصري للتأمين

وعقد الاتحاد المصري للتأمين بمقره اليوم الثلاثاء، اجتماع الجمعية العامة للاتحاد، لإجراء انتخابات على منصب عضو مجلس إدارة الاتحاد ممثلا لشركات التأمين التي تمارس تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وذلك لاستكمال نصاب المجلس.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.