غدًا.. إيكون توقع صفقة الاستحواذ على حصة حاكمة من شركة الفنادق التاريخية

توقع شركة ايكون التابعة لـ((مجموعة طلعت مصطفى)) غدا الأربعاء العقد النهائى لشراء حصة تتجاوز 50% من شركة ((هوتاك- الفنادق المصرية)) التى تضم 7 فنادق تاريخية.

وأعلنت الحكومة عن التوصل إلى اتفاق لبيع 37% من الشركة فى يوليو مع تحالف يضم شركاء محليين وعرب مقابل نحو 700 مليون دولار، قبل أن يتم رفع الحصة إلى أكثر من 50% من الشركة بنحو 950 مليون دولار، حسبما ذكرت مصادر لـ”البورصة”.

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أضافت المصادر أن الاتفاق يتضمن حصول“ايكون” على حق إدارة“هوتاك”.

والفنادق المملوكة للشركة هى“سوفيتيل أولد كتراكت أسوان”، ومنتجع“موڤنبيك أسوان”، و”سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر”، و”شتايجنبرجر التحرير”، و”شتايجنبرجر سيسل الإسكندرية”، وفندق“ماريوت مينا هاوس”، بالإضافة إلى فندق“ماريوت القاهرة”، وكازينو“عمر الخيام”، وهى الفنادق المملوكة للشركة المصرية العامة للسياحة الفنادق“إيجوث”.

وأعلن مجلس الوزراء أمس أنه سيتم توقيع عقود إحدى الصفقات المهمة اليوم بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التى سبق إقرارها، دون إضافة المزيد.

وأضافت المصادر، أنه تم تعديل الاتفاقية بين الطرفين بعد مفاوضات دارت خلال الشهر الماضى، وتم الاتفاق بينهما على رفع قيمة الصفقة مقابل حصة حاكمة تتخطى 50% مع حقوق الإدارة كاملة للشركة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة عبر الاكتتاب فى زيادة رأسمال شركة الفنادق التاريخية.

وأوضحت المصادر، أن التحالف المشترى الذى يضم ((أدنيك الإماراتية- وايكون)) قام بتحويل كامل قيمة الصفقة إلى الحكومة الأسبوع الماضى، على أن يتم تمويل الصفقة ما بين جزء نقدى، وجزء من قروض خليجية.وأوضحت، أن الصفقة ستمكن“طلعت مصطفى” من مضاعفة حصتها من الغرف الفندقية فى مصر ليصل عددها فى محفظة المجموعة إلى ما يقرب من 5 آلاف غرفة، بعدما ستضيف الصفقة وحدها نحو 2300، إلى نحو 2200 غرفة فندقية تمتلكها المجموعة بالفعل. وسيصل عدد الفنادق إلى 15 فندقًا بعد إتمام الصفقة، مقابل 8 فنادق تمتلكها المجموعة حاليًا.

وتقوم المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة فى الصفقة.

وتأتى شركة الفنادق المصرية التابعة لوزراة قطاع الأعمال كإحدى الشركات الموجودة فى برنامج الطروحات الحكومية الذى يضم 32 شركة حكومية متنوعة بين 18 قطاعًا اقتصاديًا.