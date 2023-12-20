هل يهدد تدبير العملة مبادرة إحلال السيارات؟

رصدت ((البورصة)) حجباً لأسعار السيارات“الملاكى، والتاكسى”، وفقًا لنظام الكاش والتقسيط لمدة 7 سنوات و10 سنوات من الموقع الإلكترونى الرسمى الخاص بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التي مر على صنعها أكثر من 20 عامًا، فيما ابقى الموقع أسعار“الميكروباص”.

وقال مصدر، (فضل عدم ذكر اسمه)، إن حجب الروابط الخاصة بأسعار“الملاكى، والتاكسى” للسيارات المشاركة بالمبادرة عبر الموقع الالكترونى؛ جاء بسبب عدم استقرار سعر الصرف والاتجاه نحو تحديث أسعار السيارات داخل المبادرة.

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أشار ((المصدر)) إلى أنه على الموقع الرسمى متاح حاليا تقديم الطلبات وبدء الإجراءات الخاصة بالاستعلام البنكى وغيرها، إلا أن التنفيذ النهائى سيتم وفقا للأسعار الجديدة المزمع إقرارها وفقا للمتغيرات.

وتضم المبادرة سيارات ملاكى ((بى واى دى F3، وشيري تيجو 5، وشيرى تيجو 3، وهيونداى أكسنت RP))، والسيارات التاكسى ((بى واى دى))، فضلا عن 4 أنواع من الميكروباص ((فوتون سى2، وجولدن دراجون، وكينج لونج، وزيمكس))، وغاب عن المبادرة من نهاية 2022 وحتى الأن سيارات كانت مشاركة منها (( شيفروليه أوبترا، ونيسان صنى وسنترا، ولادا جرانتا، وهيونداى النترا”)).

أضاف أن المبادرة تضم فقط السيارات المجمعة محليًا بنسبة مكون محلى 45% على الأقل تشجيعًا للصناعة المحلية ولتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر.

وذكر، أن أسعار السيارات الملاكى فى مبادرة الإحلال تبدأ من 381 ألف جنيه، وتصل إلى 640 ألف جنيه، بينما اسعار سيارات التاكسى، فتبدأ من 358 ألف جنيه، وتصل إلى 408 آلاف جنيه، بحسب آخر تحديث معلن عبر الموقع الإلكترونى الرسمى التابع للمبادرة قبل حجب الاسعار، أما أسعار سيارات الميكروباص تبدأ من 385 ألف جنيه، وتصل إلى 600 ألف جنيه.

وفى نفس السياق، قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لـ ((البورصة))، إن شركته أوقفت استقبال طلبات جديدة لصالح مبادرة الاحلال خلال الفترة الحالية؛ بسبب أنه يعانى من دخول مستلزمات الإنتاج اللازمة للتصنيع حاليًا.

أشار ((سليمان)) إلى أن الشركة سبق وان توقفت لمدة 15 يومًا عن الإنتاج بالمصنع، بسبب انخفاض ونقص مستلزمات الانتاج المخصصة لإنتاج سيارات ((بى واى دى))، ومن الممكن أن يتم التوقف مرة أخرى حال استمرار الوضع.

أوضح أن حجم مبيعات سيارات ((بى واى دى)) بلغ أكثر من 8 آلاف سيارة لصالح مبادرة الاحلال منذ بداية المشاركة خلال عام 2021 وحتى الآن، ويوجد ما يقرب من 600 سيارة ضمن قوائم الانتظار، والتى تعمل الشركة على تسليمهم خلال الفترة المقبلة.