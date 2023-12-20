هل يهدد تدبير العملة مبادرة إحلال السيارات؟

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصدر: تغييرات مرتقبة وراء حجب أسعار“الملاكى والتاكسى” من الموقع الإلكترونى للمبادرة
رصدت ((البورصة)) حجباً لأسعار السيارات“الملاكى، والتاكسى”، وفقًا لنظام الكاش والتقسيط لمدة 7 سنوات و10 سنوات من الموقع الإلكترونى الرسمى الخاص بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التي مر على صنعها أكثر من 20 عامًا، فيما ابقى الموقع أسعار“الميكروباص”.
وقال مصدر، (فضل عدم ذكر اسمه)، إن حجب الروابط الخاصة بأسعار“الملاكى، والتاكسى” للسيارات المشاركة بالمبادرة عبر الموقع الالكترونى؛ جاء بسبب عدم استقرار سعر الصرف والاتجاه نحو تحديث أسعار السيارات داخل المبادرة.
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أشار ((المصدر)) إلى أنه على الموقع الرسمى متاح حاليا تقديم الطلبات وبدء الإجراءات الخاصة بالاستعلام البنكى وغيرها، إلا أن التنفيذ النهائى سيتم وفقا للأسعار الجديدة المزمع إقرارها وفقا للمتغيرات.
وتضم المبادرة سيارات ملاكى ((بى واى دى F3، وشيري تيجو 5، وشيرى تيجو 3، وهيونداى أكسنت RP))، والسيارات التاكسى ((بى واى دى))، فضلا عن 4 أنواع من الميكروباص ((فوتون سى2، وجولدن دراجون، وكينج لونج، وزيمكس))، وغاب عن المبادرة من نهاية 2022 وحتى الأن سيارات كانت مشاركة منها (( شيفروليه أوبترا، ونيسان صنى وسنترا، ولادا جرانتا، وهيونداى النترا”)).
أضاف أن المبادرة تضم فقط السيارات المجمعة محليًا بنسبة مكون محلى 45% على الأقل تشجيعًا للصناعة المحلية ولتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر.
وذكر، أن أسعار السيارات الملاكى فى مبادرة الإحلال تبدأ من 381 ألف جنيه، وتصل إلى 640 ألف جنيه، بينما اسعار سيارات التاكسى، فتبدأ من 358 ألف جنيه، وتصل إلى 408 آلاف جنيه، بحسب آخر تحديث معلن عبر الموقع الإلكترونى الرسمى التابع للمبادرة قبل حجب الاسعار، أما أسعار سيارات الميكروباص تبدأ من 385 ألف جنيه، وتصل إلى 600 ألف جنيه.
وفى نفس السياق، قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لـ ((البورصة))، إن شركته أوقفت استقبال طلبات جديدة لصالح مبادرة الاحلال خلال الفترة الحالية؛ بسبب أنه يعانى من دخول مستلزمات الإنتاج اللازمة للتصنيع حاليًا.
أشار ((سليمان)) إلى أن الشركة سبق وان توقفت لمدة 15 يومًا عن الإنتاج بالمصنع، بسبب انخفاض ونقص مستلزمات الانتاج المخصصة لإنتاج سيارات ((بى واى دى))، ومن الممكن أن يتم التوقف مرة أخرى حال استمرار الوضع.
أوضح أن حجم مبيعات سيارات ((بى واى دى)) بلغ أكثر من 8 آلاف سيارة لصالح مبادرة الاحلال منذ بداية المشاركة خلال عام 2021 وحتى الآن، ويوجد ما يقرب من 600 سيارة ضمن قوائم الانتظار، والتى تعمل الشركة على تسليمهم خلال الفترة المقبلة.
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