مجموعة الإتربى تستثمر 550 مليون جنيه فى إنشاء محطة موالح

MENAFN - Al-Borsa News) تستثمر مجموعة” الإتربى” لتصدير الموالح والحاصلات الزراعية، 550 مليون جنيه فى إنشاء محطة لتصدير الموالح بمدينة السادات لزيادة صادراتها من 40 الف طن فى الوقت الحالى الى 110 آلاف طن خلال عامين .

قال يوسف الإتربى، عضو مجلس الإدارة، إن المجموعة تستثمر من خلال شركتين الأولى تقوم بتصدير الحاصلات الزراعية، والثانية تهتم بالتصنيع الغذائى.

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أضاف لـ“البورصة”، أن المجموعة حصلت على قطعة ارض من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمدينة السادات، وتأمل فى الحصول على مساحات اخرى لإنشاء محطة لتصدير موالح، باستثمارات مبدئية 550 مليون جنيه ومن المستهدف افتتاحها خلال عام 2025.

أوضح، أن الخطة التوسعية جاءت ضمن توجه المجموعة لزيادة صادراتها واعلان المجلس التصديرى للحلاصلات الزراعية، عن زيادة المساحات المنزرعة من الموالح بنسبة 27% الموسم الحالى بجانب ريادة مصر وتصدرها قائمة الدول المصدرة للموالح عالميا.

احتلت مصر المركز الأول عالميا فى تصدير الموالح خلال الموسم الماضى بكميات تصل الى 1.8 مليون طن.

أشار إلى أن زيادة الطاقة الانتاجية للمساحات المنزرعة، تؤهل صادرات الموالح المصرية لتصبح الأولى عالميًا على الدول المنافسة لها مثل إسبانيا التى تعانى من الجفاف والتغيرات المناخية، وتركيا بأسعارها المرتفعة.

تابع الاتربى، أن المجموعة تصدر بجانب الموالح 15 ألف طن حاصلات مختلفة من ثوم ومانجو وعنب وبصل وغيرها.

لفت إلى أن ارتفاعات أسعار البصل بالسوق المحلية، لمستويات قياسية تصل الى 45 ألف جنيه للطن جاء بسبب تخزين التجار على أمل فتح باب التصدير مرة أخرى فى وقت لاحق، بجانب قلة المعروض حاليا بسبب اقتراب الموسم الجديد، وأصدرت الحكومة قرارا خلال الشهر الحالى، باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، لضبط الأسعار بالأسواق.