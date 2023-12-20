مجموعة الإتربى تستثمر 550 مليون جنيه فى إنشاء محطة موالح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستثمر مجموعة” الإتربى” لتصدير الموالح والحاصلات الزراعية، 550 مليون جنيه فى إنشاء محطة لتصدير الموالح بمدينة السادات لزيادة صادراتها من 40 الف طن فى الوقت الحالى الى 110 آلاف طن خلال عامين .
قال يوسف الإتربى، عضو مجلس الإدارة، إن المجموعة تستثمر من خلال شركتين الأولى تقوم بتصدير الحاصلات الزراعية، والثانية تهتم بالتصنيع الغذائى.
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أضاف لـ“البورصة”، أن المجموعة حصلت على قطعة ارض من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمدينة السادات، وتأمل فى الحصول على مساحات اخرى لإنشاء محطة لتصدير موالح، باستثمارات مبدئية 550 مليون جنيه ومن المستهدف افتتاحها خلال عام 2025.
أوضح، أن الخطة التوسعية جاءت ضمن توجه المجموعة لزيادة صادراتها واعلان المجلس التصديرى للحلاصلات الزراعية، عن زيادة المساحات المنزرعة من الموالح بنسبة 27% الموسم الحالى بجانب ريادة مصر وتصدرها قائمة الدول المصدرة للموالح عالميا.
احتلت مصر المركز الأول عالميا فى تصدير الموالح خلال الموسم الماضى بكميات تصل الى 1.8 مليون طن.
أشار إلى أن زيادة الطاقة الانتاجية للمساحات المنزرعة، تؤهل صادرات الموالح المصرية لتصبح الأولى عالميًا على الدول المنافسة لها مثل إسبانيا التى تعانى من الجفاف والتغيرات المناخية، وتركيا بأسعارها المرتفعة.
تابع الاتربى، أن المجموعة تصدر بجانب الموالح 15 ألف طن حاصلات مختلفة من ثوم ومانجو وعنب وبصل وغيرها.
لفت إلى أن ارتفاعات أسعار البصل بالسوق المحلية، لمستويات قياسية تصل الى 45 ألف جنيه للطن جاء بسبب تخزين التجار على أمل فتح باب التصدير مرة أخرى فى وقت لاحق، بجانب قلة المعروض حاليا بسبب اقتراب الموسم الجديد، وأصدرت الحكومة قرارا خلال الشهر الحالى، باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، لضبط الأسعار بالأسواق.
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