جنى الأرباح والمضاربات يسيطران على أداء البورصة فى منتصف الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع محللون بالبورصة المصرية، أن يستكمل السوق عمليات جنى الأرباح والتصحيح الهابط، فى ظل سيطرة عمليات المضاربات على أغلب التنفيذات فى الأسهم، وتحديدًا المكونة لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تراجع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 فى ختام تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 25076 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.12% ليكون عند مستوى 5426 نقطة.
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كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.14% إلى مستوى 7872 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped تراجعاً بنسبة 0.78% عند مستوى 30262 نقطة. غريب: أداء EGX30 مازال عرضيًا بين 24 ألفا و26 ألف نقطة
وتوقع سامح غريب، رئيس كبار العملاء بشركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، أن يختبر مؤشر EGX30 مستوى دعم رئيسيا عند 24700 نقطة، وفى حالة ارتداد المؤشر للصعود سيختبر مستوى 25500 نقطة، وصولًا لمستوى المقاومة 25900 نقطة.
وأوضح أن جلسة الثلاثاء شهدت صراعًا بين البائع والمشترى مما دفع المؤشر للتحرك العرضى بين مستويات 24 ألف نقطة و26 ألف نقطة، مشيراً إلى تكرار ظهور عمليات جنى أرباح كلما اقترب المؤشر من منطقة 25500 نقطة.
ونصح المستثمرين قصيرى المدى بالمتاجرة السريعة بين مستويات الدعم والمقاومة، ومتوسطى المدى بالشراء عند مستويات دعوم الأسهم.
وشهد السوق قيم تداولات 5 مليارات جنيه، من خلال تداول 1.5 مليار سهم، بتنفيذ 126 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 31 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا ((القاهرة الوطنية)) بنسبة 19.28%، و((ثمار)) بنسبة 18.46%.
وتراجعت أسعار 128 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا ((الجيزة للمقاولات)) بنحو 10.21%، وسهم ((جهينة)) بنحو 5.93%، فيما لم تتغير أسعار 45 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى انخفاضا بمعدل 0.8% إلى مستوى 1.7 تريليون جنيه. فراج: EGX70 EWI يختبر مستوى الدعم 5365 نقطة
وتوقع عبدالله فراج، محلل فنى أول بشركة تايكون للوساطة المالية، أن يختبر EGX30 مستوى مقاومة رئيسى مهم عند 25445 نقطة، وفى حالة تخطيه ينتقل لاختبار مستوى المقاومة 25945 نقطة.
وأضاف فراج أن المؤشر الرئيسى شهد ضغوطًا بيعية عند الاقتراب من مستوى المقاومة الرئيسى 25445 نقطة نتيجة عمليات جنى الأرباح ليواجه منطقة دعم رئيسية عند 24770 نقطة وصولاً لمنطقة دعم ثانية 24400 نقطة.
ورجح أن يختبر EGX70 EWI مستوى دعم رئيسيا عند 5365 نقطة، موضحًا أن كسره لأسفل نتيجة جنى الأرباح يدفعه لمنطقة دعم ثانية عند 5171 نقطة.
وتابع أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة شهد ارتدادة قوية خلال الجلسات السابقة واختبر خلالها منطقة المقاومة المهمة عند 5500 نقطة، مشيرًا إلى أن اختراقها لأعلى إعلان لانتهاء التصحيح واستمراراً للصعود.
ونصح المستثمرين بالانتقائية والابتعاد عن تعاملات الشراء بالهامش لحين انخفاض معدلات المخاطر، واستقرار السوق وانتهاء عمليات جنى الأرباح.
أوضح أن المضاربات والمتاجرات قصيرة الأجل أصبحت متكررة على الأسهم المكونة لمؤشر EGX70 EWI.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 40.4 مليون جنيه و4 ملايين جنيه، مستحوذين على نسبة 89.6% و5.7% على التوالى، فيما توجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 44.5 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 4.7%.
وسجل الأفراد 68.89% من التعاملات متجهين نحو البيع باستثناء الأفراد المصريين والذين سجلوا صافى شراء بقيمة 73 مليون جنيه، بينما سجل العرب والأجانب صافى بيع بقيمة 88.5 مليون جنيه و15 مليون جنيه على الترتيب.
وسجلت المؤسسات 31.1% من التعاملات متجهة نحو الشراء باستثناء المؤسسات المحلية والتى سجلت صافى بيع 32.6 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات العربية والأجنبية لتسجيل صافى شراء بقيمة 44 مليون جنيه و19 مليون جنيه على التوالى.
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