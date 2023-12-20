جنى الأرباح والمضاربات يسيطران على أداء البورصة فى منتصف الأسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) توقع محللون بالبورصة المصرية، أن يستكمل السوق عمليات جنى الأرباح والتصحيح الهابط، فى ظل سيطرة عمليات المضاربات على أغلب التنفيذات فى الأسهم، وتحديدًا المكونة لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تراجع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 فى ختام تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 25076 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.12% ليكون عند مستوى 5426 نقطة.

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كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.14% إلى مستوى 7872 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped تراجعاً بنسبة 0.78% عند مستوى 30262 نقطة.

وتوقع سامح غريب، رئيس كبار العملاء بشركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، أن يختبر مؤشر EGX30 مستوى دعم رئيسيا عند 24700 نقطة، وفى حالة ارتداد المؤشر للصعود سيختبر مستوى 25500 نقطة، وصولًا لمستوى المقاومة 25900 نقطة.

وأوضح أن جلسة الثلاثاء شهدت صراعًا بين البائع والمشترى مما دفع المؤشر للتحرك العرضى بين مستويات 24 ألف نقطة و26 ألف نقطة، مشيراً إلى تكرار ظهور عمليات جنى أرباح كلما اقترب المؤشر من منطقة 25500 نقطة.

ونصح المستثمرين قصيرى المدى بالمتاجرة السريعة بين مستويات الدعم والمقاومة، ومتوسطى المدى بالشراء عند مستويات دعوم الأسهم.

وشهد السوق قيم تداولات 5 مليارات جنيه، من خلال تداول 1.5 مليار سهم، بتنفيذ 126 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 31 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا ((القاهرة الوطنية)) بنسبة 19.28%، و((ثمار)) بنسبة 18.46%.

وتراجعت أسعار 128 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا ((الجيزة للمقاولات)) بنحو 10.21%، وسهم ((جهينة)) بنحو 5.93%، فيما لم تتغير أسعار 45 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى انخفاضا بمعدل 0.8% إلى مستوى 1.7 تريليون جنيه.

وتوقع عبدالله فراج، محلل فنى أول بشركة تايكون للوساطة المالية، أن يختبر EGX30 مستوى مقاومة رئيسى مهم عند 25445 نقطة، وفى حالة تخطيه ينتقل لاختبار مستوى المقاومة 25945 نقطة.

وأضاف فراج أن المؤشر الرئيسى شهد ضغوطًا بيعية عند الاقتراب من مستوى المقاومة الرئيسى 25445 نقطة نتيجة عمليات جنى الأرباح ليواجه منطقة دعم رئيسية عند 24770 نقطة وصولاً لمنطقة دعم ثانية 24400 نقطة.

ورجح أن يختبر EGX70 EWI مستوى دعم رئيسيا عند 5365 نقطة، موضحًا أن كسره لأسفل نتيجة جنى الأرباح يدفعه لمنطقة دعم ثانية عند 5171 نقطة.

وتابع أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة شهد ارتدادة قوية خلال الجلسات السابقة واختبر خلالها منطقة المقاومة المهمة عند 5500 نقطة، مشيرًا إلى أن اختراقها لأعلى إعلان لانتهاء التصحيح واستمراراً للصعود.

ونصح المستثمرين بالانتقائية والابتعاد عن تعاملات الشراء بالهامش لحين انخفاض معدلات المخاطر، واستقرار السوق وانتهاء عمليات جنى الأرباح.

أوضح أن المضاربات والمتاجرات قصيرة الأجل أصبحت متكررة على الأسهم المكونة لمؤشر EGX70 EWI.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 40.4 مليون جنيه و4 ملايين جنيه، مستحوذين على نسبة 89.6% و5.7% على التوالى، فيما توجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 44.5 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 4.7%.

وسجل الأفراد 68.89% من التعاملات متجهين نحو البيع باستثناء الأفراد المصريين والذين سجلوا صافى شراء بقيمة 73 مليون جنيه، بينما سجل العرب والأجانب صافى بيع بقيمة 88.5 مليون جنيه و15 مليون جنيه على الترتيب.

وسجلت المؤسسات 31.1% من التعاملات متجهة نحو الشراء باستثناء المؤسسات المحلية والتى سجلت صافى بيع 32.6 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات العربية والأجنبية لتسجيل صافى شراء بقيمة 44 مليون جنيه و19 مليون جنيه على التوالى.