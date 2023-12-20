8 آلاف جنيه تراجعًا فى أسعار السكر بالسوق الموازي

MENAFN - Al-Borsa News) قال عصام الخولى، رئيس شركة الخولى جروب لتعبئة السكر والمواد الغذائية، إن أسعار السكر فى السوق الموازى تراجعت بقيمة 8 آلاف جنيه للطن فى أسبوع، بدعم من مساعى الحكومة لضخ كميات مستوردة خلال الفترة المقبلة، وهدوء الطلب المحلى.

أضاف لـ((البورصة))، أن أسعار السكر سجلت حاليًا 32 ألف للطن المعبأ، مقارنة بنحو 40 ألف جنيه للطن منذ أسبوع، و47 ألف جنيه للطن قبل شهر.

موضوعات“السلع التموينية” تتعاقد على شراء 50 ألف طن سكر مستورد “التموين”: انفراجة فى أزمة السكر وضخ 245 ألف طن بالأسواق وزير الرى: مصر سوف تراقب عملية ملء وتشغيل سد النهضة

لفت إلى أن التموين اجتمعت مع شركات التعبئة والتغليف وكبرى الشركات التى تورد لها وتعتزم ضخ كميات كبيرة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية للقضاء على السوق الموازى مع بداية العام.

قال حسن فندى، رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن التموين وفرت كميات جيدة لمصانع الصناعات الغذائية من خلال ((القابضة للصناعات الغذائية))، بسعر 30 ألف جنيه للطن.

أضاف ((الفندى)) لـ((البورصة))، بجانب مبادرة رئيس الوزراء لخفض الأسعار من خلال توفير السكر الحر للمستهلكين بسعر 27 جنيها للكيلو، انخفض السكر فى السوق الموازى إلى مستوى 35 ألف جنيه للطن.

وقال الشحات مندور، رئيس شركة الشروق لتعبئة وتجارة السكر، إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بالإفصاح عن الفواتير والكميات التى تورد إلى الوكلاء ومن ثم التجار، أدت إلى ضبط الأسعار بالأسواق.

أضاف، أن المبادرات التى أطلقتها الحكومة ساعدت على ضخ كميات مخزنة بالسوق، تخوفًا من تراجع أسعار السلعة.

أشار إلى أن السوق يشهد معروضا من السلعة بعد النقص الحاد الذى أصابها منذ بداية الشهر الجارى.