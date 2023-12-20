8 آلاف جنيه تراجعًا فى أسعار السكر بالسوق الموازي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال عصام الخولى، رئيس شركة الخولى جروب لتعبئة السكر والمواد الغذائية، إن أسعار السكر فى السوق الموازى تراجعت بقيمة 8 آلاف جنيه للطن فى أسبوع، بدعم من مساعى الحكومة لضخ كميات مستوردة خلال الفترة المقبلة، وهدوء الطلب المحلى.
أضاف لـ((البورصة))، أن أسعار السكر سجلت حاليًا 32 ألف للطن المعبأ، مقارنة بنحو 40 ألف جنيه للطن منذ أسبوع، و47 ألف جنيه للطن قبل شهر.
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لفت إلى أن التموين اجتمعت مع شركات التعبئة والتغليف وكبرى الشركات التى تورد لها وتعتزم ضخ كميات كبيرة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية للقضاء على السوق الموازى مع بداية العام.
قال حسن فندى، رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن التموين وفرت كميات جيدة لمصانع الصناعات الغذائية من خلال ((القابضة للصناعات الغذائية))، بسعر 30 ألف جنيه للطن.
أضاف ((الفندى)) لـ((البورصة))، بجانب مبادرة رئيس الوزراء لخفض الأسعار من خلال توفير السكر الحر للمستهلكين بسعر 27 جنيها للكيلو، انخفض السكر فى السوق الموازى إلى مستوى 35 ألف جنيه للطن.
وقال الشحات مندور، رئيس شركة الشروق لتعبئة وتجارة السكر، إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بالإفصاح عن الفواتير والكميات التى تورد إلى الوكلاء ومن ثم التجار، أدت إلى ضبط الأسعار بالأسواق.
أضاف، أن المبادرات التى أطلقتها الحكومة ساعدت على ضخ كميات مخزنة بالسوق، تخوفًا من تراجع أسعار السلعة.
أشار إلى أن السوق يشهد معروضا من السلعة بعد النقص الحاد الذى أصابها منذ بداية الشهر الجارى.
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