((الدمغة والموازين)): بدء تنفيذ المرحلة الأولى من ((مدينة الذهب)) الربع الأول من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن الوزارة تعمل حاليًا على تسويق مدينة الذهب ، لصالح مستثمرين من جنسيات مختلفة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من جميع التصميمات الخاصة بالمدينة وأن المرحلة الأولى تشمل تدشين البنية الأساسية ومبنى جديد لمصلحة الدمغة والموازين ومول تجارى ومدرسة متخصصة وبعض البنوك بجانب مكتبين للجمارك والضرائب.

وأضاف سليمان فى تصريحات لـ”البورصة”، أنه من المقرر بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة فى الربع الأول من العام المقبل، موضحًا دور وزارة التموين فى تسويق المدينة مع مستثمرين من تركيا وإيطاليا والأردن بجانب بعض دول الخليج العربى.

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لفت إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستستهدف تدشين مصانع وورش متخصصة فى صناعة الذهب وانه وفقًا لطلبات المستثمرين سيتم التوسع فى المشروعات التى تم رصد طلب كبير عليها.

كان تم الإعلان منذ عام 2021 عن مشروع مدينة الذهب، وتم تخصيص 100 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة للمشروع بهدف رفع المستوى الاقتصادى والمهنى للورش الصغيرة والصناع، كما أنه سيعمل على زيادة الدخل القومى من خلال تصدير الذهب بعد تصنيعه إلى مشغولات ذهبية وهو الأمر الذى يزيد من قيمته مقارنة بتصديره كسبائك.

أوضح سليمان أن المصلحة تقوم بحصر المضبوطات من السبائك والمشغولات الذهبية حاليًا تمهيدًا لطرحها فى مزاد عبر البورصة السلعية خلال الربع الأول من العام المقبل.

وانتهت المصلحة من بيع 106 سبائك تشمل 65 من الذهب و41 من الفضة من خلال مزاد عبر البورصة السلعية الشهر الماضى نحو 8 شركات الشهر الماضي.

أشار إلى ان المصلحة ستعقد اجتماعًا اليوم مع أصحاب الورش الراغبين فى الحصول على تمويل للتطوير وفقًا للبروتوكول الذى تم توقيعه أمس الأول بين وزير التموين، الدكتور على المصيلحى، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى بهدف توفير التمويل اللازم لمشروع ورشتى والخاص بدعم ورش المشغولات الذهبية.

تابع أن هناك مجموعة من المستندات والإجراءات التى سيتم الإعلان عنها وسوف يتقدم بها الراغبين فى الحصول على التمويل مثل البطاقة الضريبية والسجل التجارى ورخصة مزاولة المهنة الصادرة من المصلحة ومعاينة موقع الورشة لتبدأ بعدها اللجان الفنية والمالية بمراجعة جميع الشروط لبدء التمويل للورش.