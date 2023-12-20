هل يتأثر التضخم فى مصر بارتفاع تكاليف الشحن العالمية والتأمين على البضائع؟

توقع محللون اقتصاديون انعكاس ارتفاع تكلفة التأمين والشحن البحرى على الواردات المحلية خلال الأشهر المُقبلة، ما يؤثر على مؤشر التضخم إذا استمر تجنب المرور من مضيق باب المندب لفترة طويلة.

وبحسب بيانات سوق التأمين فى لندن، فإن السفن من جنوب البحر الأحمر بين الأعلى المخاطر، وأن السفن بحاجة لإبلاغ جهات التأمين عليها عند الإبحار فى تلك المنطقة ودفع علاوة مخاطر خلال فترة التغطية البالغة 7 أيام، وارتفعت علاوة المخاطر الأسبوع الحال من 0.07% من قيمة السفينة إلى 0.2% وفق تقديرات السوق الثلاثاء الماضى، وفق ما نقلته رويتر.

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ومنذ نوفمبر الماضى، استهدفت جماعة الحوثى اليمنية ما تقول إنها سفن الشحن الإسرائيلية، باستهداف جميع شركات الشحن التى تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

وأظهرت بيانات البنك المركزى المصرى تراجع التضخم الأساسى إلى 38.1% أكتوبر الماضى مقارنة 39.7%سبتمبر.

وتُمثل صادرات مصر إلى قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية (خارج منطقة التوتر) نحو 56.9% من إجمالى قيمة الصادرات، وسجلت قيمتها نحو 22.5 مليار جنيه، خلال العام المالى 2022/2023، بينما بلغت واردات مصر من القارة الأوروبية والولايات المتحدة تصل إلى 40.6% من إجمالى قيمة الواردات، وقيمتها 28.8 مليار دولار.

قالت آية زهير، رئيس قسم البحوث فى شركة زيلا كابيتال، إن تأثر الواردات المصرية بارتفاع تكاليف الشحن البحرى وتكلفة تأمين الرحلات البحرية لن يكون سريعًا لأن المصانع والتجار المحليين لديهم مخزون، بالإضافة إلى أنه غير معروف المدى الزمنى لتطبيق القرار، وربما تكون فترة قصيرة وغير مؤثرة.

أضافت زهير أن التأثير سيطول أبرز السلع التى تُنقل لمصر من خلال تلك الشركات إذا طالت مدة سريان القرار، ولكن إذا توقف تنفيذ القرار خلال أسابيع قليلة، سيكون التأثير محدود.

الوقاد: التضخم لن يتأثر سريعًا والسيناريو الأصعب إذا تراجعت أسعار النفط

قالت دينا الوقاد المحلل الاقتصادى بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن السناريو الأصعب هو انخفاض أسعار النفط العالمية لأنه سيُشجع شركات الشحن على استمرار تجنب المرور من قناة السويس خوفًا من التوترات السياسية فى المنطقة، ما يؤثر سلبًا على إيراداتها.

أضافت الوقاد، أن انعكاس ارتفاع تكلفة الواردات المتوقع لن ينعكس على مؤشر التضخم فورًا، ولكن سيظهر بدءًا من يناير وسيستمر حتى انتهاء فترة التوترات، ولن يكون أثره قويًا بما يُثير المخاوف.

قال هشام حمدى، محلل بقسم البحوث فى شركة النعيم، إن التأثير يعتمد على المدة التى سترتفع فيها تكلفة الشحن، فإذا كانت فى غضون شهر أو شهرين فقط فتأثيرها سيكون طفيف ولكن إذا طالت تلك الفترة، سيظهر تأثيرها على السلع ومن ثم سينعكس على معدلات التضخم بالبلاد.

وأوضح أن تأثير ارتفاع تكلفة الشحن على السلع سيختلف من سلعة لأخرى حسب نوع السلع، فتكلفة الشحن على الصناعات الثقيلة أكبر من تكلفتها على الصناعات الأصغر.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة قناة السويس، فى 30 نوفمبر الماضى، ارتفعت عائدات قناة السويس خلال نوفمبر 20.3%، مُسجلة 854.7 مليون دولار مقابل 710.3 مليون دولار خلال شهر نوفمبر من 2022، وسجلت حركة الملاحة عبور 2264 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 2171 سفينة خلال نوفمبر 2022.

وأشار إلى مدى تأثير تلك الأحداث على إيرادات قناة السويس وان تطور تلك الأحداث من الممكن أن تمثل ضغط كبير على قناة السويس.

((بشاى)): شحن الحاوية وصل لـ 10 آلاف دولار مع تصاعد التوترات

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار تكلفة الشحن ارتفعت بنحو 10 آلاف دولار للحاوية عقب تصاعد توترات البحر الأحمر، وعدد كبير من شركات الشحن أوقفت نشاطها لحين استقرار الأوضاع.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الزيادة فى التكاليف ستنعكس بالتبيعة على السعر النهائى للمنتجات وستساهم فى تغذية معدلات التضخم ، وفى حال حدوث تغييرات فى مسارات الشحن بعيدًا عن قناة السويس ستضطر الشركات لرفع أسعار الشحن للضعف.

قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الانعكاس السلبى لتوترات الحادثة سيظهر تأثيره سريعًا على السوق بارتفاع أسعار تكاليف التصنيع وجميع المنتجات المستوردة بما فيها الصناعات الغذائية.

قال محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين“إكسبولينك”، إن تلاحق الأحداث بالبحر الحمر نتيجة هجمات الحوثيين على السفن التى لها علاقة بإسرائيل، من المتوقع أن يسهم فى انعكاسات سلبية على حركة التجارة العالمية الفترة المقبلة .

أضاف أن اعلان عدد من شركات الشحن توقف المرور بقناة السويس من شأنه التأثير على سلاسل الإمداد عالميا نتيجة تغيير السفن وجهتها إلى طرق بديلة للبحر الأحمر ومنها طريق رأس الرجاء الصالح وهو ما سترتيب عليه بالضرورة ارتفاع تكلفة الشحن للبضائع.

وأعلنت شركة الشحن الدنماركية إيه.بى مولر ميرسك، وتعد واحدة من كبريات شركات الشحن، وتخدم 374 مكتباً فى 116 دولة وتوظف أكثر من 30 ألف موظف، سوف تسلك مساراً أطول حول القارة الأفريقية، بعد وقف عمليات الشحن فى البحر الأحمر.

وأعلنت الشركة الفرنسية CMA CGM مطلع الأسبوع الجارى عن إيقاف جميع شحناتها عبر البحر الأحمر:“الوضع يتدهور أكثر والمخاوف بشأن السلامة تتزايد”.

قال يسرى الشرقاوى رئيس جمعية المصريين الأفارقة (( إذا لم يتمكن المجتمع الدولى من السيطرة على تلك الأوضاع وتأمين الخطوط لملاحية بالبحر الأحمر سيؤثر بالسلب ليس على حركة الواردات فقط بل الصادرات)).

وتتكبد شركات الشحن العالمية ما يوازى نحو 3 أضعاف تكلفة الشحن نتيجة تغيير مسارها عن البحر الأحمر ما يرفع من تكلفة الشحن وبالتالى ارتفاع تكلفة المنتجات والقدرة التصديرية للصناع .

قال محمد أشرف مدير المبيعات والتسويق لمجموعة العشرى، إن تصاعد التوترات فى مياه البحر الأحمر ينذر بارتفاع أسعار المنتج النهائى من الحديد بقيمة تتراوح بين 20 و30 دولارا للطن.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة لم تتأثر فى الوقت الحالى لاتفاقها على عقود طويلة الآجل عائدة من الدول تصل إلى سنة أو أكثر.

قال تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس لم يرصد أى مشكة من شركات الصناعات الغذائية تتعلق بتعطيل حركات الشحن فى البحر الأحمر لصادرات الشركات.