الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى في نحو عامين

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة، اليوم الثلاثاء، مع تقييم بيانات أظهرت تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2021، ما يعزز توقعات انتهاء دورة التشديد النقدي.
وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.35% إلى 477 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 20 يناير 2022، بدعم مكاسب قطاعات التعدين والمرافق والتكنولوجيا.
وزادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.3% عند 7638 نقطة، فيما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.1% عند 7574 نقطة، وصعد مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.55% عند 16744 نقطة.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي، تباطأ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.4% خلال نوفمبر، مقارنة بقراءة أكتوبر عند 2.9%، وهو ما جاء موافقًا للقراءة الأولية.
وأكد محافظ البنك المركزي الفرنسي“فرانسوا فيليروي دي جالهاو”، أهمية البدء في خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو خلال عام 2024، بعدما ظلت مرتفعة عند مستوى 4% لفترة كافية تضمن كبح التضخم.
المصدر:
MENAFN20122023000202011048ID1107633256
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