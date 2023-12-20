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الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى في نحو عامين

12/20/2023 8:15:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة البنك الدولي يوافق على قرض بـ500 مليون دولار للمغرب الجنيه الاسترليني يهبط أمام الدولار عقب صدور بيانات التضخم نيو الصينية تطور بطارية جديدة بمدى قيادة يتجاوز ألف كيلومتر في الشحنة الواحدة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة، اليوم الثلاثاء، مع تقييم بيانات أظهرت تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2021، ما يعزز توقعات انتهاء دورة التشديد النقدي.

وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.35% إلى 477 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 20 يناير 2022، بدعم مكاسب قطاعات التعدين والمرافق والتكنولوجيا.

وزادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.3% عند 7638 نقطة، فيما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.1% عند 7574 نقطة، وصعد مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.55% عند 16744 نقطة.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي، تباطأ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.4% خلال نوفمبر، مقارنة بقراءة أكتوبر عند 2.9%، وهو ما جاء موافقًا للقراءة الأولية.

وأكد محافظ البنك المركزي الفرنسي“فرانسوا فيليروي دي جالهاو”، أهمية البدء في خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو خلال عام 2024، بعدما ظلت مرتفعة عند مستوى 4% لفترة كافية تضمن كبح التضخم.

المصدر:

MENAFN20122023000202011048ID1107633256

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