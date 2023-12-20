المستوردون يغيرون نشاطهم تحت ضغط قيود الاستيراد

أجبر تصاعد أزمة الدولار على مدار الشهور الماضية عدد من المستوردين على تغيير أنشطتهم والبحث عن فرص استثمارية جديدة فى قطاعات مختلفة بالسوق المصرى.

وقدر سيد النواوى، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية بالقاهرة، أن ربع المستوردين بدأو الاستثمار فى قطاعات مختلفة منذ بداية مارس 2022 لعدم توفير البنوك للعملة الأجنبية.

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أضاف أن بعضهم بدأ الاستثمار فى نشاط تجارى من خلال ضخ استثمارات جديدة تعتمد على مستلزمات إنتاج محلية، وأخرون استثمروا فى تصنيع المنتجات المستوردة.

لفت إلى أن أزمة الاستيراد كانت سببًا فى زيادة استثمارات قطاعات كثيرة أبرزها القطاع الزراعى والغذائى وصناعة المنسوجات والمصنوعات الجلدية.

أضاف النواوى الذى يرأس شركة متخصصة فى استيراد اللحوم المجمدة، أن الشركة أوقفت الاستيراد قبل شهور عقب تصاعد أزمة الدولار، وأنشأت مزرعة لتربية وتسمين الماشية لتوفير كميات اللحوم التى تستوردها.. لكن ارتفاع الأعلاف أثر سلبًا على نشاطها واضطرت للتوقف.

ذكر أن الشركة لجأت مؤخرًا إلى الاستثمار فى القطاع التجارى للملابس الجاهزة والأدوات المنزلية من خلال التواجد فى أكثر من مدينة عبر مجموعة من الفروع، وتعتزم الشركة إنشاء مصنع فى ذات القطاع ضمن الخطة المستقبلية.

قال مصطفى عبدالعال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة ((دوترا)) المتخصصة فى تصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية، إن الشركة تستورد 60% من مدخلات الإنتاج، الأمر الذى يحتاج إلى توفير سيولة دولارية لا تستطيع الشركة توفيرها.

أضاف أن الشركة لجأت إلى تنويع محفظتها الاستثمارية بدلا من الاعتماد على قطاع واحد، لتقليل المخاطر فى ظل استمرار أزمة الاستيراد.

أشار إلى أن الشركة ضخت استثمارات جديدة فى إنشاء مصنع لإعادة تدوير إطارات السيارات المستعملة، بتكلفة 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى شرائها مزرعة على مساحة 200 فدان لزراعة النباتات الطبية والعطرية بمحافظة المنيا باستثمارات 10 ملايين جنيه.

قال أشرف مرزوق، رئيس مجلس إدارة شركة ((ايه ام جروب)) للصناعات الغذائية، إن الشركة حصلت على تسهيلات بنكية لإنشاء مصنع للمقرمشات وتسعى للحصول على تسهيلات جديدة للاستثمار بالقطاع العقارى.

أضاف أن نشاط الشركة فى استيراد الصناعات والمواد الغذائية وأبرزها القهوة سريعة التحضير،والمعلبات واللحوم، ولكن أزمة الدولار أجبرتها للبحث عن بدائل استثمارية جديدة للحفاظ على الموارد المالية المتدفقة.

أشار إلى أن الشركة وسعت من نشاطها من خلال الدخول فى تصدير الحاصلات الزراعية البرتقال والفراولة والبطاطا والعنب إلى دول عده فى الخليج العربى وأوربا، تعويضًا لخسائر المبيعات الناتجة عن أزمة الاستيراد.