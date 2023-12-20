((التخارج الجزئى)) خيار الشركات للحفاظ على عملياتها التشغيلية

تلجأ العديد من الشركات العاملة فى السوق، خاصة شركات القطاع الصناعى، إلى بيع استثمارات تابعة لصالح مستثمر استراتيجى بهدف جلب سيولة دولارية لتوفير مدخلات الإنتاج لضمان استمرار العملية الإنتاجية فى باقى الشركة أو باقى الشركات إن كانت تملك أكثر من شركة.

وجاء هذا التوجه من القطاع الخاص فى ظل معاناة مصر من توفير السيولة الدولارية، حيث تواجه مصر أزمة عملة بعد خروج الأموال الساخنة عقب حرب روسيا وأوكرانيا، ما أدى لظهور قوائم الاستيراد لتدبير الاعتمادات المستندية ما دفع البنك المركزى لتشديد القيود على الاستيراد، ودفع العديد من الشركات للتوجه نحو بيع حصص من شركاتها لتوفير دولار بصورة آنية.

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ولا سيما أن الحكومة المصرية تتبع نفس النهج عبر برنامج الطروحات الحكومية الذى يستهدف مستثمرين استراتيجية لتوفير سيولة دولارية من خلال التخارج من الشركات المدرجة فى البرنامج البالغ عددها نحو 32 شركة، وتم توسيعها إلى 35 شركة مؤخرًا، وجار دراسة زيادة عددها إلى 40 شركة مطلع العام المقبل.

ووفرت الحكومة منذ بداية العام الجارى نحو 1.9 مليار دولار من بيع شركاتها لمستمرين استراتيجيين من خلال برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى صفقة الشرقية للدخان التى بلغت قيمتها 625 مليون دولار، وتخارجت الحكومة منها بهدف توفير دولار لاستيراد المواد الخام من التبغ لضمان استمرارية العملية الشتغيلية بالشركة.

وعلى جانب القطاع الخاص، شهدت السوق المصرية أكثر من صفقة آخرها قيام شركة يوينفرسال ببيع مصنعها للسخانات لصالح شركة أريستون الإيطالية لتوفير سيولة دولارية لضمان استمرار عملياتها الإنتاجية فى باقى الشركات التابعة، وفقًا لمصادر مطلعة تحدث لـ((البورصة)).

ورفضت المصادر آنذاك الإفصاح عن قيمة الصفقة، إلا أن التنفيذ كان بالدولار، موضحاً أن هدف بيع شركة يونيفرسال لمصنع السخانات التابع لها لتوفير الشركة للعملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج بهدف الحفاظ على باقى العلامات التجارية.

وأضاف المصدر لـ((البورصة))، أن شركات تعمل فى قطاعات صناعية مختلفة بدأت فى عملية التخارج الجزئى من شركاتها بهدف توفير الدولار للحفاظ على استمرارية عملية الإنتاج.

وقال سيف عونى العضو المنتدب لشركة إيليت للاستشارات المالية، إن هذا التوجه يزداد مؤخرًا بين الشركات للحصول على الدولار، خاصة فى ظل أزمة العملة الأجنبية التى تمر بها البلاد.

وأضاف لـ((البورصة))، أنه يشبه التخلى عن الجزء بدلاً من خسارة الكل، خاصة أن توقفت العملية الإنتاجية ستتكبد الشركات خسائر لن تستطيع تجملها، ومن الممكن أن تؤدى للأغلاق، موضحًا أنه حل مؤقت بالنسبة للشركات.

ومن جانبها ترى إيمان رؤوف، الشريك ومدير إدارة سوق رأس المال والخدمات المالية بمكتب الدرينى للاستشارات القانونية، إن التخارج الجزئى بات خيارًا من ضمن الحلول التمويلية للشركات لتوفير الدولار، ولكن التعامل مع هذا الحل يكون على حسب وضع الشركة التى تنفذه.

وأضافت لـ((البورصة))، أن الأمر يحتاج دراسة موسعة قبل اتخاذ القرار، ويتوقف على حالة خط الإنتاج المقرر التخارحج منه، والبدائل التمويلية، وتكلفة الفرص البديلة.