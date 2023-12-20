نوفاك: لا حاجة لإجراءات عاجلة من أوبك+ مع ارتفاع أسعار النفط

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قال نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد حاجة لاتخاذ إجراء فوري من منتجي“أوبك+”، مع ارتفاع أسعار النفط واتجاه السوق نحو المزيد من التوازن.
وردًا على سؤال عما إذا كانت هناك مناقشات في“أوبك+” بشأن إجراءات إضافية لتحقيق الاستقرار في سوق النفط ، قال“ألكسندر نوفاك”:“حاليًا يرتفع السعر إلى حد ما، والوضع متوازن نسبيًا، سنتابع ذلك، ومن الخطأ القول إن هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات”، بحسب وكالة أنباء“ريا نوفوستي” الروسية.
وفي وقت سابق، أوضح“نوفاك” أن روسيا ستعمق تخفيضات الصادرات في ديسمبر، قبل الموعد الذي تعهدت به، بمقدار 50 ألف برميل يوميًا أو أكثر، ضمن محاولات دعم أسعار الخام في السوق العالمية.
وكانت“أوبك” وحلفاؤها، اتفقوا في أواخر نوفمبر على تخفيضات طوعية بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا تستمر طوال الربع الأول من عام 2024.
المصدر:
MENAFN20122023000202011048ID1107633253
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