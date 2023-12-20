نوفاك: لا حاجة لإجراءات عاجلة من أوبك+ مع ارتفاع أسعار النفط

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“النواب” يوافق على مشروع قانون للبحث عن البترول بمنطقة“عش الملاحة” رئيس الوزراء يناقش مع“أكوا باور” البرنامج الزمنى لمشروع الهيدروجين الأخضر مصر توقع اتفاقية مع“أكوا باور” لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر بـ4 مليارات دولار

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد حاجة لاتخاذ إجراء فوري من منتجي“أوبك+”، مع ارتفاع أسعار النفط واتجاه السوق نحو المزيد من التوازن.

وردًا على سؤال عما إذا كانت هناك مناقشات في“أوبك+” بشأن إجراءات إضافية لتحقيق الاستقرار في سوق النفط ، قال“ألكسندر نوفاك”:“حاليًا يرتفع السعر إلى حد ما، والوضع متوازن نسبيًا، سنتابع ذلك، ومن الخطأ القول إن هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات”، بحسب وكالة أنباء“ريا نوفوستي” الروسية.

وفي وقت سابق، أوضح“نوفاك” أن روسيا ستعمق تخفيضات الصادرات في ديسمبر، قبل الموعد الذي تعهدت به، بمقدار 50 ألف برميل يوميًا أو أكثر، ضمن محاولات دعم أسعار الخام في السوق العالمية.

وكانت“أوبك” وحلفاؤها، اتفقوا في أواخر نوفمبر على تخفيضات طوعية بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا تستمر طوال الربع الأول من عام 2024.

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