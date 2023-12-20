Wednesday, 20 December 2023 05:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نوفاك: لا حاجة لإجراءات عاجلة من أوبك+ مع ارتفاع أسعار النفط

12/20/2023 8:15:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “النواب” يوافق على مشروع قانون للبحث عن البترول بمنطقة“عش الملاحة” رئيس الوزراء يناقش مع“أكوا باور” البرنامج الزمنى لمشروع الهيدروجين الأخضر مصر توقع اتفاقية مع“أكوا باور” لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر بـ4 مليارات دولار

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد حاجة لاتخاذ إجراء فوري من منتجي“أوبك+”، مع ارتفاع أسعار النفط واتجاه السوق نحو المزيد من التوازن.

وردًا على سؤال عما إذا كانت هناك مناقشات في“أوبك+” بشأن إجراءات إضافية لتحقيق الاستقرار في سوق النفط ، قال“ألكسندر نوفاك”:“حاليًا يرتفع السعر إلى حد ما، والوضع متوازن نسبيًا، سنتابع ذلك، ومن الخطأ القول إن هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات”، بحسب وكالة أنباء“ريا نوفوستي” الروسية.

وفي وقت سابق، أوضح“نوفاك” أن روسيا ستعمق تخفيضات الصادرات في ديسمبر، قبل الموعد الذي تعهدت به، بمقدار 50 ألف برميل يوميًا أو أكثر، ضمن محاولات دعم أسعار الخام في السوق العالمية.

وكانت“أوبك” وحلفاؤها، اتفقوا في أواخر نوفمبر على تخفيضات طوعية بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا تستمر طوال الربع الأول من عام 2024.

المصدر:

MENAFN20122023000202011048ID1107633253

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث